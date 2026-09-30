Artvin Şavşat'ta yaklaşık 30 yıldır kayıp Nigar Bilgin'in cinayeti aydınlatıldı - Son Dakika
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Artvin Şavşat'ta yaklaşık 30 yıldır kayıp Nigar Bilgin'in cinayeti aydınlatıldı

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Artvin Şavşat\'ta yaklaşık 30 yıldır kayıp Nigar Bilgin\'in cinayeti aydınlatıldı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Artvin Şavşat'ta yaklaşık 30 yıldır kayıp Nigar Bilgin'in JASAT çalışmasıyla cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Resmi nikahlı eşi Z.B. tutuklandı; kardeşleri A.B.'ye yurt dışına çıkış yasağı, M.B.'ye ev hapsi uygulandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiğinin JASAT ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıkarıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"JASAT yıllardır saklanan cinayeti aydınlattı. Artvin'in Şavşat ilçesinde yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT ekiplerimizin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu cinayet aydınlatıldı ve zanlılar adalete teslim edildi. Nigar Bilgin'in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine yapılan mahalli tahkikatta, yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, hakkında resmi bir kayıp başvurusunun bulunmadığı ve hiçbir dijital ayak izine rastlanmadığı belirlendi. Görüşmelerde ise resmi nikahlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaşıldı.

Araştırmalarını derinleştiren ekiplerimiz, Z.B'nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığını tespit etti. Zanlının kardeşlerinin beyanlarının ardından harekete geçen İlçe Jandarma ve JASAT ekiplerimiz, Z.B'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla gerçekleştirilen yer gösterme işleminde, Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu. Katil zanlısı eş Z.B. tutuklandı. Kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı.

Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder. JASAT ekiplerimizi, Artvin İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm Jandarma personelimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA
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