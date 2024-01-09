 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Artvin TSO Başkanı, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin TSO Başkanı, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, basın mensuplarıyla bir araya gelerek '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Programda, kentte faaliyet gösteren basın yayın kuruluşlarının sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Kurt, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, ilimizdeki basın mensuplarının fedakarca çalışmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Artvin TSO Başkanı, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
09.01.2024 - 12:43,
Abone Ol

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, kentte faaliyet gösteren basın yayın kuruluşları ve temsilcilerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Burada konuşan Kurt, doğru, tarafsız ve güvenilir habercilik yapmak için var gücüyle çalışan tüm basın mensuplarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.

Basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirten Kurt, "Geçmişten bugüne önemli bir gelişme gösteren Türk basınının, sorumluluklarını başarıyla yerine getiren, özellikle ilimizde büyük fedakarca emek veren basın mensuplarıyla gelişimi bizi oldukça mutlu ediyor." dedi.

Kurt, şunları kaydetti:

"Özellikle ilimizde gerçekten zor şartlarda bu işi gönülden yapan birçok arkadaşımız var. Buna her geçen gün kendilerini geliştiren iki kıymetli derneğimizi de ekleyebiliriz. Dernek yönetimi altında örgütlenen basın çalışanlarımız, toplumumuza ayna tutma ve ilimizde yaşanan sorunları, güzel olayları bizlere kısa sürede hızlı ve doğru şekilde haber verme imkanı sağlıyor."

Programa, Artvin TSO Meclis Başkanı İrfan Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan, Artvin Faal Gazeteciler Derneği Başkanı Yaşar Kars ve gazeteciler katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gazeteciler Günü, Seçkin Kurt, Artvin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin TSO Başkanı, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika


13:05
iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42
İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24
Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim

Son Dakika
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42 İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24 Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 13:41:00. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin TSO Başkanı, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement