Artvin Valisi Cengiz Ünsal 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal 19 Mayıs'ı Kutladı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal 19 Mayıs\'ı Kutladı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ünsal, mesajında Türk milletinin bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı tarih olan 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu içinde olduklarını vurguladı. Ünsal, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü esas almak kaydıyla küreselleşme sürecini doğru tanımlayıp konumumuzu iyi belirleyerek, ulusal çıkarlarımızı en üst düzeyde korumak, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayalı demokrasimizi daha ileri seviyeye taşımak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesini aşmaktır.

18.05.2024 15:55
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünsal, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı tarih olan 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu içinde olduklarını vurguladı.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının milletin makus talihini değiştiren, tarihi ve stratejik bir girişim olduğu gibi Cumhuriyet tarihinin başlangıcı ve aynı zamanda millet ve ülke adına geleceğe atılan ilk adım olduğuna dikkat çeken Ünsal, şöyle devam etti:

"Büyük kahramanlık göstererek gerçekleştirdiği İstiklal Savaşı'nın aziz milletimiz ve dünya tarihi açısından en önemli sonucu, bağımsızlığın sağlanması ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması olmuştur. 19 Mayıs'ta başlayan süreç, cumhuriyetin ilanının ardından çağını aşan bir vizyonla kapsamlı değişimler ve büyük reformlarla kesintisiz şekilde devam etmiştir. Büyük bir azimle birlik ve dayanışma içinde gösterilen gayretler ve hayata geçirilen hamleler, Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda gelişmesinin önünü açmıştır.

Ünsal, Türkiye'nin demokratik rejimiyle ekonomik, siyasi ve askeri gücüyle insan kaynaklarıyla köklü devlet geleneğiyle küresel topluma katkılarıyla dikkat çeken, ilgiyle takip edilen bir ülke konumuna geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Millet olarak görevimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü esas almak kaydıyla küreselleşme sürecini doğru tanımlayıp konumumuzu iyi belirleyerek, ulusal çıkarlarımızı en üst düzeyde korumak, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayalı demokrasimizi daha ileri seviyeye taşımak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesini aşmaktır. Bizden sonraki nesillerin gurur ve onur duyacakları bir cumhuriyet bırakmak hepimizin temel hedefi olmalıdır."

Kaynak: AA

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