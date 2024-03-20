Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Şavşat\'taki Yaşlılar Yaşam Yerleşkesi sakinleriyle iftar yaptı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Şavşat ilçesindeki Naime- İsmail Yılmaz Yaşlılar Yaşam Yerleşkesi sakinleriyle iftar yaptı.
İlçenin Yavuzköy köyündeki huzurevini ziyaret eden Ünsal, ramazanın manevi ortamında büyükleriyle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Ünsal, devletin her zaman yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların yanında ve hizmetinde olduğunun altını çizerek, "Bizler büyüklerini el üstünde tutan, onlara saygıyı esas alan bir medeniyetin mensuplarıyız. Tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle her daim bizlere rehberlik eden yaşlılarımıza sahip çıkarak onları rahat ettirmek için devletimizin tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz." dedi.
Vali Ünsal, taleplerini dinlediği huzurevi sakinleriyle daha sonra iftar yaptı.
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