Artvin ve Rize'de tüm okullarda, Trabzon'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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Artvin ve Rize'de tüm okullarda, Trabzon'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi

Artvin ve Rize'de tüm okullarda, Trabzon'da ise bazı ilçelerde yarın eğitime ara verildi.

25.02.2025 23:16
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Artvin ve Rize'de tüm okullarda, Trabzon'da ise bazı ilçelerde yarın eğitime ara verildi.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yoğun kar ve soğuk havanın bu geceden itibaren etkisini artırarak yarın da devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Buzlanma nedeniyle ulaşımda olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 26 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

Rize

Rize'de de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak yarın tüm kurumlarda eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Trabzon

Trabzon'da da bazı ilçelerde yarın eğitime ara verildi.

Alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Köprübaşı ilçesinde tüm okullarda, Akçaabat, Şalpazarı, Sürmene, Çarşıbaşı, Of, Düzköy, Ortahisar, Maçka, Hayrat, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Vakfıkebir ve Tonya ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya, Erenler, Taştepe, Değirmencik ve Yeşilce İlkokulu/Ortaokulu ile tüm taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Arsin ilçesindeki Kuzguncuk Cemal Azmi Bey ile Yeşilköy Şehit Haydar Arslan İlkokulu/Ortaokulu, Yeşilyalı İmam Hatip Ortaokulu, Işıklı Şehit Fahrettin Sarı Ortaokulu, Atayurt İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Yeşilce Özel Eğitim Meslek Okulu ile karın yoğun olduğu yüksek kesimlerden merkezdeki taşımalı eğitim veren okullarda da eğitim yapılmayacak.

Çaykara ilçesine bağlı Karaçam, Taşkıran ve Uzungöl mahallelerindeki ilkokul ve ortaokulların tamamında, ilçe merkezindeki taşımalı eğitim yapılan okullarda, Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin ve Rize'de tüm okullarda, Trabzon'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

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