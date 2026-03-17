Artweeks İstanbul'da Yeni Sergi

Artweeks İstanbul'un sanat etkinliklerini yıl boyunca sürdürme hedefiyle hayata geçirdiği "Project" serisinin ilk sergisi 1 Nisan'da başlayacak.

Bilgili Holding ana sponsorluğu ve Bilgili Sanat'ın destekleriyle düzenlenen sergi 15 Nisan'a kadar Akaretler Sıraevler A25 ve A27'de gerçekleşecek.

Sergide, Martch Art Project, Serdar Acar, Burak Ata, Zeynep Beler ve Mustafa Boğa'nın eserlerini, Pi Artworks, Kemal Seyhan ve Nancy Atakan'ın çalışmalarını, Merkur galerisi ise Suat Akdemir, Fatma Tülin ve Kezban Arca Batıbeki'nin eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.