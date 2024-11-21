Asansör İddiası Yalanlandı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Denizli'nin Honaz ilçesinde KYK yurdunda asansörde mahsur kalan 2 öğrenciyle ilgili bilgi vererek asansörün düştüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Denizli Honaz Yurdu'nda asansörün düştüğü iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Asansör, kısa süreli elektrik kesintisi nedeniyle 3. ve 4. kat arasında kısa süreliğine durmuştur. İçeride mahsur kalan iki öğrenci, çok kısa sürede güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Tedbir amacıyla hastaneye sevk edilen öğrenciler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşıldığından taburcu edilmiştir."