Asansörlere Zarar Veren 16 Kişi Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
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Asansörlere Zarar Veren 16 Kişi Hakkında Suç Duyurusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst geçit asansörlerine zarar veren 16 kişi için suç duyurusunda bulundu.

24.12.2024 19:17
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, üst geçitlerdeki asansörlere zarar veren 16 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İzmit ilçesindeki üst geçitlerde asansörlere zarar verildiğini belirleyen belediye ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, asansörlere binen 16 kişinin çeşitli şekilde asansörlere zarar verdiğini tespit etti.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesince söz konusu 16 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ne desek bilemedik. Kendimize zarar vermekten ne zaman vazgeçeceğiz? Ortak alanlara verilen zarar milli servetimizi, emeğimizi ve geleceğimizi de yok ediyor. Birbirimizin hayatını zorlaştırarak nereye varabiliriz? Bu şehir hepimizin. Sahip çıkmak hepimizin görevi." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, asansörlere zarar verilen anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı.

Kaynak: AA

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