Asarcık'ta Eğitim Günleri Projesi Sahneleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Asarcık'ta Eğitim Günleri Projesi Sahneleniyor

Asarcık\'ta Eğitim Günleri Projesi Sahneleniyor

Samsun'un Asarcık ilçesinde öğrenciler, eğitim-öğretim yılı boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalarını Mayıs ayı boyunca sahneleyecek. 'Asarcık'ta Eğitim Günleri' projesi kapsamında öğrenciler, 16 farklı başlık altında yaptıkları çalışmaları sergileyecek. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil, projenin öğrencilerin araştırma, inceleme ve iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflediğini belirtti ve tüm okulları ve halkı gösterimlere davet etti.

02.05.2024 22:33  Güncelleme: 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Asarcık ilçesinde öğrenciler, eğitim-öğretim yılı içerisinde 16 başlık altında gerçekleştirdikleri çalışmalarını Mayıs ayı boyunca sahneleyecek.

"Asarcık'ta Eğitim Günleri" projesi kapsamında 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında öğrenciler, "şairliğim-yazarlığım tuttu, kitabım sahnede", "geleceğin meslekleri", "sosyal medya aile-ahlak-kültür biri bizi gözetliyor", "yapay zeka", "tarihe yön veren liderler", "uzak mı kalsak yakın mı olsak", "eski Türkçemiz konuşursa", "bilimin ışığında SİHA, İHA, uzay, ay, güneş", "güneş doğudan doğar", "başarmak", "20 yazar 20 eser", "kadim şehirler-mabetler", "bilmece, bulmaca, deyimler, atasözleri", "meslek tanıtımları", "7 bölge 7 şehir", ve "geri dönüşüm" başlıkları altında çalışma yürüttü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil, "16 ayrı başlıkla sene başından Mayıs ayına kadar okullarımızda yapılan çalışmalar öğrencilerimiz tarafından ay boyunca İlçe Gençlik Merkezimizde sahne performansı şeklinde sunulacaktır. 16 ayrı okulla sahne programı şeklinde düzenlenen "Eğitim Günleri" projemizde öğrencilerimizin araştırma, inceleme ve gözlem yaparak öğrenme davranışlarının gelişmesinin yanı sıra özgüvenlerinin, sorun çözme, çözüm üretme, iletişim ve sorumluluk alma becerilerini de artırmalarını hedefledik. İlk gösterimimiz Emirmusa Ortaokulu tarafından 'Tarihe Yön Veren Liderler' konu başlığı ile 7 Mayıs'ta başlıyor. Programımızın tamamını kendi sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşım yaptık. Tüm okullarımız, kamu çalışanları ve Asarcık halkımızı projemizin gösterimlerine davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

İnceleme, Asarcık, Samsun, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asarcık'ta Eğitim Günleri Projesi Sahneleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP’yi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP'yi ziyaret edecek
21:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen CHP lideri Özel’den ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özel'den ilk sözler
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
18:52 İşte tarihi görüşme sonrası detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşme sonrası detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
18:52 Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
16:31 ABD’de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş’ın mezarı açılacak ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 23:04:59. #1.12#
SON DAKİKA: Asarcık'ta Eğitim Günleri Projesi Sahneleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement