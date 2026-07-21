ASEAN'dan ABD-İran Çatışmasına İtidal Çağrısı - Son Dakika
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ASEAN'dan ABD-İran Çatışmasına İtidal Çağrısı

21.07.2026 11:08
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ASEAN dışişleri bakanları, ABD-Iran çatışmalarından endişe duyarak taraflara itidal çağrısı yaptı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin dışişleri bakanları, ABD ile İran arasında yeniden başlayan çatışmalardan endişe duyduklarını belirterek, taraflara azami itidal gösterme çağrısında bulundu.

ASEAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filipinler'in başkenti Manila'da 59. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın genel oturumu düzenlendi.

Oturumun ardından yayımlanan bildiride, ABD ile İran arasında yeniden başlayan çatışmalardan ve bu gelişmelerin, kalıcı barışa varma ihtimalini zayıflatmasından derin endişe duyulduğu belirtildi.

Bildiride, taraflara azami itidal gösterme ve gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınma çağrısı yapıldı.

Orta Doğu'daki tüm cephelerde düşmanlıkların sonlandırılmasının önemi vurgulanan bildiride, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemileri engellemeye yönelik her tür ayrımcı ve tek taraflı girişimden endişe duyulduğu kaydedildi.

Bildiride, Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesinin bölgesel ticarete, tedarik zincirlerine, enerji piyasalarına, gıda güvenliğine ve tarımsal üretime etkilerine işaret edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ASEAN'dan ABD-İran Çatışmasına İtidal Çağrısı - Son Dakika

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