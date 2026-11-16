ASEAN ve Avustralya işbirliğini derinleştirdi, 15 milyon dolarlık destek açıklandı - Son Dakika
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ASEAN ve Avustralya işbirliğini derinleştirdi, 15 milyon dolarlık destek açıklandı

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ASEAN ile Avustralya, ticaret, eğitim, deniz güvenliği ve iklim değişikliği alanlarında işbirliğini derinleştirme kararı aldı. Avustralya, ASEAN'a sağlık, afet yönetimi ve göçmen işçilerin korunması için 15 milyon Avustralya doları sağlayacak.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile Avustralya, ticaret, eğitim, deniz güvenliği ve iklim değişikliği konularında işbirliğini derinleştirme kararı aldı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, başkent Manila'da düzenlenen 6. ASEAN-Avustralya Zirvesi'nde konuştu.

ASEAN ile Avustralya'nın işbirliğinin deniz güvenliği, siber güvenlik, terörle ve insan kaçakçılığıyla mücadele, çevrim içi dolandırıcılık gibi konuları kapsadığını vurgulayan Marcos Jr, Canberra yönetiminin, ASEAN'a sağlık, afet yönetimi, göçmen işçilerin korunması için 15 milyon Avustralya doları sağlayacağını belirtti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de ülkesinin ASEAN'a desteğinin süreceğini ifade ederek iki taraflı ticaret, yatırım, temiz enerji, iklim direnci, altyapı, eğitim ve deniz güvenliği alanlarında işbirliğini derinleştirme kararı aldıklarını duyurdu.

Albanese, "Birlikte çalışarak dünya tarihinin en büyük petrol ve enerji şoku dahil küresel çatışmaların etkisini, özellikle ortak tedarik zincirlerimizin direncine yatırım yaparak yönetmeyi sürdürebileceğimize inanıyorum." dedi.

ASEAN'ın dijital dönüşümünü ve ekonomisini desteklemesi için yeni dijital işbirliği paketini açıklayan Albanese, bu planın yapay zeka güvenlik standartlarını destekleyeceğini vurguladı.

Albanese, "ASEAN'a ve yönettiği kuruluşlara yatırım yapmaya devam edeceğiz çünkü ASEAN'ın merkeziliğinin ve bunun bölgemizin başarısı ile geleceği için anahtar olduğuna inanıyoruz. Güvenilir bir ortak olarak bölgemizde barış ve istikrarın korunmasının ortak sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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