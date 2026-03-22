ASELSAN Genel Müdürü Akyol\'dan Taziye Mesajı

ASELSAN GENEL MÜDÜRÜ AKYOL'DAN TAZİYE MESAJI
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Katar'da helikopter kazasında şehit olan personel için sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Akyol, "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 2 ASELSAN personeli teknisyenimiz ve kahraman Mehmetçik'imizin acı kaybını derin bir üzüntüyle öğrendik. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
