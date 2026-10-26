ASELSAN\'ın KGK-84\'ü F-16\'dan ilk kalifikasyon atışında Sinop\'ta deniz hedefini vurdu

ASELSAN'ın KGK-84'ü F-16'dan ilk kalifikasyon atışında Sinop'ta deniz hedefini vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ASELSAN'ın KGK-84 mühimmatı, Sinop atış alanında F-16'dan yapılan ilk kalifikasyon menzil atışında deniz hedefini tam isabetle vurdu. 100 kilometre menzile ulaşan ve at-unut yeteneği bulunan mühimmat, savaş uçaklarının hava savunma menzili dışından saldırı yapmasını sağlıyor.
ASELSAN tarafından geliştirilen KGK-84 mühimmatı, F-16 platformundan ilk kalifikasyon menzil atışında hedefi tam isabetle vurdu.
ASELSAN tarafından geliştirilen KGK-84 mühimmatı, Sinop atış alanında gerçekleştirilen test faaliyetinde F-16 platformundan ilk kalifikasyon menzil atışını başarıyla gerçekleştirdi. KGK-84, deniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu.
En kritik bileşenlerinden biri açılır kanat sistemi olan KGK-84'ün bu sistemi sayesinde mühimmat, serbest düşüş yerine süzülerek uçuşunu gerçekleştiriyor. F-16'dan atıldığında 100 kilometre menzile ulaşabilen at-unut yeteneğine sahip KGK-84, bu sayede savaş uçaklarının düşman hava savunma sistemlerinin menzil dışından saldırı yapmasına olanak tanıyor.
Kaynak: DHA
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