ASELSAN, SAHA 2026'da Yeni Savunma Sistemlerini Tanıttı

ASELSAN, Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler sağlayacak olan ILGAR 3-LT Muhabere Elektronik Harp Sistemi, KORAL AD Hava Savunma Elektronik Harp Sistemi, MİĞFER Öz Savunma FPV Önleme Sistemi, GÖKALP Otonom Kinetik Dron İmha Sistemi, GÖKBERK 10 Lazer Silah Sistemi ve EJDERHA 210 Yüksek Güçlü Mikrodalga Silah Sistemi'ni SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda görücüye çıkardı.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026'da, Türk savunma sanayisi şirketleri yeni ürünlerini tanıtıyor. Bu kapsamda ASELSAN, sistemler sistemi olarak tanımlanan Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe'ye ilişkin yeni yetenekleri fuarda tanıttı.

SAHA 2026'da Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler sağlayacak olan ILGAR 3-LT Muhabere Elektronik Harp Sistemi, KORAL AD Hava Savunma Elektronik Harp Sistemi, MİĞFER Öz Savunma FPV Önleme Sistemi, GÖKALP Otonom Kinetik Dron İmha Sistemi, GÖKBERK 10 Lazer Silah Sistemi ile EJDERHA 210 Yüksek Güçlü Mikrodalga Silah Sistemi ilk kez görücüye çıktı.

Elektromanyetik spektrumda üstünlük sağlayacak teknolojiler arasında yerini alacak olan ILGAR ile ani taarruz, kesintisiz kontrol imkanı sağlanacak. Adını hızlı ve ani hücumdan alan ILGAR, farklı platformlarda V/UHF ve SHF (kısmi) frekans bandında haberleşme yapan hedef muhabere sistemlerine elektronik taarruz (ET) uygulanması amacıyla geliştirildi. Sistem, hedef frekans bandı haberleşmesinin engellenmesi, geciktirilmesi veya yanlış bilgi iletimine sebep olunarak dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanması amacıyla kullanılıyor.

Frekans atlamalı sinyallere karşı uygulanabilir reaktif karıştırma, dost telsiz frekanslarını koruma altyapısı, karıştırmaya destek amaçlı elektronik destek, sinyal yön kestirme ve konum bulma, hareket halinde elektronik taarruz yetenekleri sistemin kritik özellikleri arasında yer alıyor.

Hava savunmasındaki oyun değiştirici etkiye sahip KORAL da aynı platformda elektronik destek ve elektronik taarruz alt sistemlerini birlikte barındıran bir Kara Konuşlu Mobil Radar Elektronik Harp sistemi olarak dikkati çekiyor. Sistem, tespit ettiği hedef hava ve kara radarların kapsama alanlarını azaltıyor. Aynı zamanda belirli süreler içerisinde aldatma veya karıştırma formlarında elektronik taarruz uyguluyor. KORAL, sahip olduğu özelliklerle elektronik taarruz uygulayacağı tehdit hava ve kara platformu radarlarını tespit ve teşhis ederken, kimliklendirme ve detaylı tespit fonksiyonları ile kendi yayın listesini oluşturuyor.

Dron tehditlerine karşı etkili çözümler

GÖKALP sistemi ile FPV ve kamikaze dron tehditlerine karşı tespit–teşhis–takip zincirine entegre, kinetik çarpma ile imha prensibinde çalışan, düşük maliyetli endüstriyel ürünler kullanılarak yüksek hızlı önleyici dron geliştirildi.

GÖKBERK sistemi de yakın alan hava tehditlerine karşı savunma çözümü sunmak üzere tasarlanan, yönlendirilmiş enerji hava savunma silah sistemi olarak öne çıkıyor. Sistemin öncelikli kullanım alanları arasında, kara platformları, enerji santralleri, kritik tesisler ve karargah binaları bulunuyor. Hedeflerin imhası sistem üzerinde bulunan 10 kW çıkış gücüne sahip lazer kaynağı ile sağlanırken, yönlendirme birimi içerisinde sistemin 24 saat faaliyet göstermesine olanak sağlayan, elektro-optikler ve sensörler bulunuyor. Sistemin etkili olduğu temel hedef seti içerisinde sabit ve döner kanat İHA'lar ile el yapımı patlayıcılar yer alıyor.

MİĞFER Öz Savunma FPV Önleme Sistemi, 4x4 zırhlı araç üzerinde tanıtım kapsamında ilk kez SAHA 2026'da tanıtıldı. MİĞFER, mini-mikro İHA sınıfındaki hedeflere yönelik 4x4, 6x6, tank gibi platformların savunma sistemi olarak tasarlandı. Sistem çözümünde yer alan fiziksel imha alt sistemi, tehdidi fiziksel imha (hard-kill) ile imha ediyor.

ASELSAN'ın geliştirdiği EJDERHA 210 Yüksek Güçlü Mikrodalga Silah Sistemi, yüksek güçlü elektromanyetik dalga teknolojisini kullanarak özellikle sürü olarak saldıran mini/mikro İHA'ları etkisiz hale getiriyor. Menzilini ikiye katlayan EJDERHA, üstünde yeni eklenen radarıyla, daha gelişmiş elektro-optik sistemleriyle ve daha gelişmiş müdahale etkisiyle müstakil çalışan bir sisteme dönüştü.

"ASELSAN'ın sistemleri birçok yeteneği içeriyor"

Sistemlerin tanıtım törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve ASELSAN Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Akyol katıldı.

Yaşar Güler, konuşmasında, SAHA 2026'da göğüsleri kabartan, ASELSAN'ın ve çalışanlarının ürettiği ürünleri gördüklerini söyledi.

Hepsinin kendilerine gurur verdiğini belirten Güler, "Önümüzdeki dönemde bunları kullanacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri, onlar da güvenerek her türlü harekatı icra edebiliyorlar. Genel müdürümüzü, başkanımızı ve çalışanları, ASELSAN'ın hepsini ayrı ayrı kutluyorum, başarılar diliyorum." dedi.

Haluk Görgün de ASELSAN'ın tanıttığı ürünlerin her birisinin kendi içinde ayrı ayrı kıymeti olan sistemler olduğunu belirterek, bu ürünlerin her birinde çok farklı disiplinlerin olduğunu söyledi.

Bu sistemlerin birçok yeteneği içerdiğine dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığımızla ortaya koyduğumuz yeni yaklaşımla özellikle ucuz, hızlı üretilebilen ve sahaya hızlıca teslim edilebilen sistemler bakımından da örnekler sunuldu. Bunlar da bizi memnun etti. Özellikle insansız hava araçlarındaki tehditlere karşı seri üretim yapılabilecek ve savunma sanayi üretim yaklaşımımıza yeni soluk katabilecek ticari birtakım unsurları da entegre ederek ortaya konulan örneklerden ve sonuçlardan bize bahsettiler. Bunlar da bize ayrı memnuniyet verdi."

ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol ise Çelik Kubbe projesinin devletin liderliğinde ilerleyen ve yaşayan bir proje olduğunu belirterek, "KORKUT, HİSAR, SİPER 1, SİPER 2, ALP, KORAL gibi ürünlerimizi çoklu sayıda üretmenin, çok sayıda sistemi Türkiye coğrafyasına kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Eşzamanlı olarak yeni tehditlere, eksik olduğumuzu düşündüğümüz yeteneklere de yatırım yapıyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda SİPER A, SİPER 3 ve SİPER 4'ün Savunma Sanayii Başkanlığı'nda sözleşmelerini imzaladıklarını anlatan Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar Çelik Kubbe'nin üst katmanı için yeni yeteneklerin geliştirilmesi anlamı taşıyor. Aynı zamanda bu lansmanımızda da Çelik Kubbe'nin elektronik harp ve dron önleme katmanı için geliştirdiğimiz artık üretim aşamasına aktardığımız ürünlerin de tanıtımını yapmak için buradayız. Burada KORAL'ın hava savunma versiyonu var, tamamen yeni. Bu aslında temelde muhasım uçakların radarlarını çok uzun mesafelerde havada bulabilen, hassas takip edebilen ve onların burun radarlarını karıştırarak veya aldatarak onların size saldırmasını çok zorlaştıran bir elektronik harp sistemi."

Tanıtılan 6 sistemle Çelik Kubbe'ye yeni yetenekler kazandırıldı

Ahmet Akyol, KORAL'ın yüzlerce kilometre menzilde faaliyetini yapabilecek, dünyada sayılı ürünlerden biri olduğuna dikkati çekerek, ürünün üretim aşamasına geçildiğini söyledi.

ILGAR ve KORAL hava savunma ürünlerinin ilk defa seri üretime hazır ve Çelik Kubbe'nin elektronik harp katmanı olarak dünyadaki örneklerinden de ayrışarak SAHA 2026'da olduğunu vurgulayan Akyol, "Dron tehditleri giderek artıyor ve çok çeşitli dron tehditleri var. Bugüne kadar ŞAHİN ve KORKUT gibi akıllı mühimmatla dron engelleyen sistemlerimizi sahada başarıyla kullanıyoruz. İHTAR ürünümüz soft-kill (işlevsel imha) olarak efektif olarak kullanılıyor. Bu dron çeşitliliğine farklı türlere yönelik yeni ürünlerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Akyol, EJDERHA'nın 210 versiyonunun artık çok daha büyük bir anten ve yüksek çıkış gücüyle, sürü dronların marka model bağımsız olduğu yerde elektronik devrelerini etkisiz hale getiren bir sistem olduğunu ifade etti.

EJDERHA 210'un seri üretimde olduğunu belirten Akyol, "Önümüzdeki yıl silahlı kuvvetlerimizin envanterinde göreceğimiz, dünyada oyun değiştirici dediğimiz bir sistem olarak bu sistemimizi SAHA 2026'da ilk defa tanıtmış oluyoruz." dedi.

Akyol, GÖKBERK 10 Lazer Silah Sistemi'ne ilişkin, "Daha büyük lazer sistemlerimiz de var ancak dron savunmasında optimum çözüme ihtiyaç var. Optimum performansta bir ürün olarak burada ilk defa buraya getirdik. Bunu da özellikle yan hasar oluşmasını istemediğimiz, şehir merkezi, fabrika, tesis, askeri üs gibi yerlerde efektif kullanımı senaryolarda başarıyla uygulanmış oldu. Bu da envantere girmeye gün sayıyor." ifadesini kullandı.

GÖKALP Otonom Kinetik Dron İmha Sistemi'nin de Şahid (Shahed) diye bilinen kamikaze İHA'lara karşı efektif bir çözüm olduğunu anlatan Akyol, şu değerlendirmede bulundu:

"Radarla takip ettikten sonra gelen kamikaze İHA'yı havada patlatarak ona doğrudan kinetik olarak müdahale ederek imha edebilen, bunu hava savunma gibi otomatik yapabilen ve ASELSAN'ın çözümleri dışında SKYDAGGER firmamızın sistemlerini de atabilen bir sistem. Önümüzdeki yıl envantere girmek üzere buraya getirmiş olduk. FPV dronlar için çok kısa mesafede çok maliyet etkin özel geliştirilmiş küçük mühimmatlarla FPV dronları hedefleyen ve onu çok kısa mesafede optik olarak adeta kuşu avlar gibi otomatik avlayabilen son seviyedeki MİĞFER olarak adlandırdığımız ürünü de buraya getirdik."

Akyol, dron önleme katmanında 5 farklı fiziki imha teknolojisini ve İHTAR'la beraber soft kill yeteneğini Çelik Kubbe'nin bu katmanında tamamlamış olduklarına işaret ederek, "Tamamı için yüksek adetli seri üretim altyapılarımız eşzamanlı olarak kurgulandı. Tüm ürünlerimiz, önümüzdeki yıl, bir kısmı bu yıl sonunda seri olarak envantere girecek şekilde silahlı kuvvetlerimize, dostlarımıza, milletimize hizmet vermeye devam edecek. Çelik Kubbe devam eden bir yolculuk. Üretimde daha çoğunu yapmak, yeni yetenekleri kazanmak için gayret ediyoruz. Bitmiş bir iş değil, tehditler devam ediyor, dünya değişiyor. Biz de bu kapsamda kahraman ordumuza layık olacak işleri yapmanın gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.