ASFAT IDEF 2025'te Yeni Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika
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ASFAT IDEF 2025'te Yeni Ürünlerini Tanıttı

ASFAT IDEF 2025\'te Yeni Ürünlerini Tanıttı
25.07.2025 17:29
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ASFAT, IDEF 2025'te yeni projelerini tanıtarak Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemeleri duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT, IDEF 2025'te yeni geliştirdiği ürünleri ilk kez tanıttı.

17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında fuarın 4'üncü gününde Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT, yeni ürünlerinin tanıtım lansmanını gerçekleştirdi. Lansmanda, kurumun savunma alanındaki son teknolojiye sahip ürünlerini, ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

'TF-2000 PROJEMİZ TÜRKİYE'NİN AMİRAL GEMİSİ DİYEBİLECEĞİMİZ BİR PROJE'

ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, "Savunma Sanayi Başkanlığı ile 2 gün önce 4 adet açık deniz karakol gemisi projemizi imzaladık. Bu 4 açık deniz karakol gemisi projesi IDEF'te imzalanan en büyük projelerden. Yine aynı gün TF-2000 projemizi, gemimizin anlaşmasını imzaladık. Dolayısıyla yine bu TF-2000 projemiz de Türkiye'nin amiral gemisi diyebileceğimiz bir projedir. Çok önemlidir. Biz şimdi onun Faz-2'sini imzaladık. Faz-1'ini zaten biz yapıyorduk. TF-2000 projemiz 150 metre uzunluğunda bir gemiden bahsediyoruz. Hava savunma muhribinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de bütün donanmamızda amiral gemisi görev yapacak bir gemiden bahsediyor. 4 açık deniz karakol gemisinin aslında biz 7, 8, 9 ve 10 numaralı olanlarını yapacağız. Bilindiği gibi 1 ve 2 numaralı açık deniz gemilerini zaten asfalt ana yükleniciliğinde tersanelerimizde yaptık. Yakında onları teslim edeceğiz. Bu tecrübeye sahip olduğumuz için yine 3, 4, 5 aradaki 3, 4, 5, 6, 7 özel tersanelerimiz de yapıldı Ama şimdi 7, 8, 9, 10 numaralı açık deniz gemilerimizi yapma, sorumluluğunu, görevini ASFAT olarak aldık. Bunları da yeni versiyonuyla en iyi şekilde başarıyla yapıp Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edeceğiz" dedi.

'A400- M UÇAKLARININ DÜNYADA 2'NCİ RETROFİT MERKEZİ ASFAT'IN KAYSERİ'DE BULUNMAKTADIR'

İlbaş, "Diğer taraftan ASFAT olarak biz kara platformlarında da yeni projelerle, yeni ürünlerle aslında karşınızdayız. Bunların başında 8x8 taktik tekerlekli 155 milimetre mühimmat atan obüsten mühimmat atan taktik tekerlekli aracımız var. Bunun adı ARPAN. Yani PANTER. Bu 8x8 taktik tekelekli 155 milimetrelik aracımız aslında fırtına obüsüne benzer olur. Paletli değil tekerlekli olan versiyonudur. Hız aşısından hem de yani ulaşım kabiliyeti açısından çok önemli özellikleri vardır. 360 derece topun dönüşü gibi yine ASELSAN tarafından yapılmış atış kontrol sistemi. BVC tarafından araç platformu ve makine kimyası topunun entegre edildiği, askeri fabrikalarımızda entegre edildiği bir projedir. Bu proje kıymetlidir. Bunun dışında bizim çalıştığımız 6 namlulu Minigun diye tabir edilen yine asker fabrikalarda ürettiğimiz, üreteceğimiz prototipini yaptığımız bir yine silahımız var. Hava platformları konusunda da yine projelerimiz var. A400- M uçaklarının dünyada 2'nci retrofit merkezi ASFAT'ın Kayseri'de bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi ASFAT askeri fabrikalar yani 27 askeri fabrika, 10 askeri tersaneyi kullanma, işletme imkan ve kabiliyetine sahip bir devlet şirketidir. Ama aynı zamanda biz Türkiye'deki savunma şirketleriyle de iş birliği içerisinde bunları yapmaktayızö dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

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