Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında Kaldı

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(YALOVA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Açlık sınırı açıklandı. 22 bin 131 lira. Asgari ücret kaç lira? 22 bin lira. 2023'te, 2024'te asgari ücret açıklandığında dört ay beş ay asgari ücret açlık sınırının üstünde kalırdı. 2025'te bir ay bile açlık sınırı üzerinde kalmadı. İlk ay açlık sınırının altında kalmak durumunda kaldı maalesef. Yapmak istedikleri şey fakirleştiğimizi, ülkenin fakirleştiğini fark ettirememek" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Yalova 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Arıkan, burada yaptığı konuşmada, insanların, yaşadıkları sıkıntılarla ilgili olarak Saadet Partisi'nin çözüm önerilerini beklediklerini söyledi. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda olduğu gibi bundan sonrada çözüm odaklı siyaset konusunda gerekli adımları atacaklarını dile getiren Arıkan, şunları söyledi:

"Geçmişte konuşmalara başlarken zor günlerden geçtiğimizi ifade ederdik. Daha sonra sıkıntılı günlerden geçtiğimizi ifade etmeye başladık. Bugün ise maalesef hem zor hem sıkıntılı günlerden geçmekteyiz. Türkiye'de iki tane gündem var. Bunlardan bir tanesi adalet, ikincisi de ekonomiyi her zaman konuşmak mecburiyetindeyiz. Dünya üzerinde ise dünyanın dört bir tarafındaki gelişmeleri mutlaka konuşacağız ama bir Saadet Parti'nin bir milli görüşçünün dış politika değerlendirmesine başlarken konuşacağı ilk gündem Filistin, özgür Filistin, Gazze'deki katliam olma mecburiyeti söz konusu. Geçtiğimiz hafta çok acı bir hadise yaşadık. 78 canımızı kaybettik. Ben bir kez daha vefat eden kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. O gün orada yaşananlar, görüntüler hepimizi kahretti. Ama sonrasında yaşananlarsa maalesef hepimizi dehşete düşürdü. Daha yangın sönmeden, bir kavga başladı. Yok kabahatli sensin, yok kabahatli ben değilim kavgasını yaşadık. En acı olanı neydi? Evvelsi gün bir toplantıda öğrendim. Değerli hemşerilerim. Saat 05.30'da otuzdan fazla insanımızın cenazesi otelin belli bir noktasında toplanmıştı.

"11'inci gün... Üst düzey yönetici ifade vermeye dahi çağrılmadı"

Bizler kalktığımızda haberlerde ne gördük? 10 tane insanın vefat ettiği haberiyle uyandık. Ama o saatlerde otuzdan fazla insanın cenazesine ulaşabilmişti. Niye bu kadar cenaze varken 10 tane cenazenin haberi paylaşıldı? Tek bir şey vardı. O gün iktidar partisinin başkentte bir kongresi vardı. Katılımlar vardı. O kongrenin o katılımların gölgede kalmaması için cenaze sayısını bizlerden gizlediler maalesef. ve öğleden sonra 79 tane insanımızın hayatını kaybettiğini maalesef görmüş olduk... İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki 'rahat olun bütün sorunları tespit edeceğiz ve adalet önünde hesap vermelerini sağlayacağız' dedi. Kaç gün istemişti bizden? 10 gün istemişti. Bugün kaçıncı gün? 11'inci gün...Ve biraz önce ismini zikrettiğim kurumların hiçbirinde üst düzey yönetici ne gözaltına alındı ne de ifade vermeye dahi çağrılmadı.

"Asgari ücret bir ay bile açlık sınırı üzerinde kalmadı"

İktidar sürekli gündemi değiştirmek istiyor. Sürekli Türkiye'de konuşulmasını istemediği gündemi önceliyor. Adaletin konuşulmasını istemiyor, ekonominin konuşulmasını istemiyor, Gazze'nin konuşulmasını istemiyor. İktidarın gündeminin peşine takılan muhalefet partileri hata yapmaya mahkumdur. Bizler Saadet Partililer olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra kendi gündemimizi belirlemek mecburiyetindeyiz. Ekonomiyi konuşmak mecburiyetindeyiz. Ne kadar saklarlarsa saklasınlar mızrak, çuvala sığmıyor artık. Açlık sınırı açıklandı. 22 bin 131 lira. Asgari ücret kaç lira? 22 bin lira. 2023'te, 2024'te asgari ücret açıklandığında dört ay beş ay asgari ücret açlık sınırının üstünde kalırdı. 2025'te bir ay bile açlık sınırı üzerinde kalmadı. İlk ay açlık sınırının altında kalmak durumunda kaldı maalesef. Yapmak istedikleri şey fakirleştiğimizi, ülkenin fakirleştiğini fark ettirememek.

"Gıda enflasyonu rekorlar kırıyor"

İşin uzmanları diyor ki enflasyonu düşürebilmek için iki şeyle mücadele etmeniz lazım. Birincisi gıda enflasyonu, ikincisi konut fiyatları. Gıda enflasyonu rekorlar kırıyor. Bir türlü baş edemiyoruz. Ama köylüye gidiyorsun, tarımla uğraşana gidiyorsun. O da perişan. O da girdi fiyatlarıyla mücadele edemediğini, ürünü ucuza mal edemediğini söylüyor. Aradaki fırsatçıları da buraya ekleyerek söylüyorum. Aradaki fırsatçılar enflasyonu tetiklemekte büyük pay sahibiler. Ama esas sıkıntı çiftçimizin girdi fiyatlarına destek sağlayarak ürünleri ucuza mal dersek enflasyon düşebilir. İkincisi konut fiyatları Türkiye'de değerli son 22 yılda iktidarın yaptığı en önemli işlerden birisi müteahhit sayısını artırmak. Dünya ortalamasına baktığımızda en fazla müteahhit ortalamasına sahip ülke Türkiye. 450 bin müteahhit var Türkiye'de. Bu kadar müteahhit olmasına rağmen konutlara yaklaşılamıyor.

"631 ay maaşı biriktirirseniz Türkiye'de bir ev sahibi olabiliyorsunuz"

Bir veri daha Türkiye'de bir maaşla ev alabilmek için kaç ay çalışmanız gerekiyor biliyor musunuz? Bir maaşla ev alabilmek için yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz 631 ay maaşı biriktirirseniz Türkiye'de bir ev sahibi olabiliyorsunuz. Dünyada kaç ülke var? 180 ülke var. Biz kaçıncı sıradayız? 179. sıradayız. Sondan birinci sıradayız. Maaşla ev sahibi alabilme alma dünyada sondan birinci vaziyete maalesef gelmiş durumdayız. Geçtiğimiz günlerde büyük ekonomist Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye'deki ekonomik krizinin sebebi EYT'liler dedi. Eğer bu EYT olmamış olsaydı Türkiye'de ekonomik kriz olmayacaktı dedi. Saadet Partisi olarak bunu takip etmemiz lazım. Eğer gerçekten EYT'lilerden kaynaklanan bir ekonomik kriz varsa çözüm önerilerimizi bizim paylaşmamız gerekir. 2002'de emekli sayımız altı buçuk milyonmuş. 2023'te emekli sayımız 16 milyon olmuş. 2002'de emeklilere Gayri Safi Milli Hasıladan ayırdığımız oran yüzde 4,7 iken bugün ayırdığımız oran yüzde 5,31. Değişim ne kadar? Sadece 0.7'lik bir birim değişmiş. Ama ağızlar açılınca faturayı kime kesiyorlar? Emeklere verdiğimiz paralardan dolayı Türkiye ekonomisi bu hale geldi açıklamasını yapmak durumunda kalıyorlar."