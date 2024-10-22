Asgari Ücret Belirlemesi Tartışılıyor - Son Dakika
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Asgari Ücret Belirlemesi Tartışılıyor

Asgari ücretin enflasyona göre belirlenmesi konusunda görüşler ayrışıyor. Uzmanlar tartışıyor.

22.10.2024 12:56
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Haber: Ogün Akkaya

(ANKARA) - Milyonlarca işçiyi ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesinde "hedef enflasyona göre mi yoksa yıl sonu enflasyonuna göre mi artış" yapılacağı tartışılıyor. Asgari cüretin belirlenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Erinç Yeldan, "Asgari ücret bir pazarlık ve siyasi politik tartışmalara açık bir konu değil. Asgari ücretin hedeflenen enflasyona göre belirlenmesi, geçmiş enflasyon kayıplarının sineye çekilmesi anlamına gelecektir. Tanıma aykırıdır. Emeğe saygılı bir politika değildir" ifadelerini kullanırken, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Han Gür, " Enflasyonda TÜİK esas alınıyor. Ama TÜİK ne kadar güvenilir? Orası tartışılır. Enflasyonu ölçemiyoruz. Yüksek ve belirsiz. Yıl içerisinde bir kere maaş artışı ile hesaplanan asgari ücretler, planlanmış ülkelerin işini bozuyor. Yüksek ve belirsiz enflasyon ekonomilerinde bir kereden zam hesaplamak yanlış bir şey" dedi.

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı yıl sonuna yaklaştıkça milyonlarca işçi tarafından merakla bekleniyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete, geçtiğimiz ocak ayında yüzde 49'luk zamla birlikte 17 bin 2 liraya yükseltilmiş, temmuz ayında ise ara zam yapılmamıştı.

2025 yılının asgari ücret zammının ne kadar olacağı, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından beklenirken, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Aralık ayında yapacak.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da asgari ücret artışında enflasyon belirli olacak ancak zammın yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı tartışma konusu. Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Ekonomist Erinç Yeldan ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Han Gür, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"Asgari ücret bir pazarlık konusu değil"

Asgari ücretin yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erinç Yeldan, "Asgari ücret bir pazarlık ve siyasi politik tartışmalara açık bir konu değil" dedi.

Asgari ücretin her şeyden önce emekçiler ve aileleri için tek gelir kaynağı olduğunu hatırlatan Yeldan, enflasyonla mücadele konusunda iktidarı eleştirdi. Yeldan, "Mehmet Şimsek yönetimi, AK Parti'nin ilk döneminde olduğu üzere finansa kesimin öncelikle krizden çıkması üzerine çalışılmış bir program yürütüyor. Emekçilerin, emeğiyle çalışanların, gençlerin, kayıt dışı çalışanların üzerinden rant sağlıyor" diye konuştu.

"Refah payının asgari ücretliye yansıtılması lazım"

Belirlenen enflasyon hedefine göre asgari ücret artışının yapılmasının, asgari ücret politikasına aykırı olduğunu vurgulayan Yeldan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Asgari ücretin hedeflenen enflasyona göre belirlenmesi, geçmiş enflasyon kayıplarının sineye çekilmesi anlamına gelecektir. Tanıma aykırıdır. Emeğe saygılı bir politika değildir. Belirlenecek asgari ücretin, geçmiş enflasyonun üzerine refah payı sağlaması lazım. Mevcut program, bunun çok ötesinde ciddi bir enflasyonla mücadele programı uygulamıyor. Asgari ücret meselesi, yerli ve uluslararası piyasaya güvence vermek, 'Doğruları yapıyoruz. Siz de bize sıcak parayı getirin' propagandasından ibaret. Türkiye ekonomisi yüzde 3-5 arasında büyüme sergileyecekse reel olarak, refah payının asgari ücretliye yansıtılması lazım. Mehmet Şimşek yönetimi, Türkiye'de enflasyonla mücadele konusunda kuşkular yarattı."

"Enflasyonda TÜİK esas alınıyor ama TÜİK ne kadar güvenilir?"

Yeni belirlenecek asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, artan enflasyona dikkati çeken Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Han Gür, ise "Türkiye'de iki sorun var. Fiyatların belirsiz olması ve süreçli artması. Enflasyon ne olacak tahminiyle, gerçekleşen arasında fark oluyor. Merkez Bankası'nın kredibilitesi düşüyor. Enflasyonda TÜİK esas alınıyor. Ama TÜİK ne kadar güvenilir? Orası tartışılır. Enflasyonu ölçemiyoruz. Yüksek ve belirsiz. Yıl içerisinde bir kere maaş artışı ile hesaplanan asgari ücretler, planlanmış ülkelerin işini bozuyor. Yüksek ve belirsiz enflasyon ekonomilerinde bir kereden zam hesaplamak yanlış bir şey" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asgari Ücret Belirlemesi Tartışılıyor - Son Dakika

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