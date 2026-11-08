Asgari Ücret İnisiyatifi Kadıköy'de yürüdü, alım gücü kaybı 7 bin 726 lirayı buldu - Son Dakika
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Asgari Ücret İnisiyatifi Kadıköy'de yürüdü, alım gücü kaybı 7 bin 726 lirayı buldu

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Asgari Ücret İnisiyatifi Kadıköy\'de yürüdü, alım gücü kaybı 7 bin 726 lirayı buldu
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Asgari Ücret İnisiyatifi Kadıköy\'de yürüdü, alım gücü kaybı 7 bin 726 lirayı buldu
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Kadıköy'de düzenlenen yürüyüşte asgari ücret ve emekli aylıklarındaki alım gücü erimesine dikkat çekildi. TÜİK'e göre yılın ilk 10 ayında enflasyon yüzde 27,52 olurken asgari ücretin alım gücü kaybı 7 bin 726, en düşük emekli aylığındaki erime 1952 lira oldu.

(İSTANBUL) - Asgari Ücret İnisiyatifi'nin çağrısıyla Kadıköy'de Boğa Heykeli önünden iskeleye kadar yapılan yürüyüşle, asgari ücretin ve emekli aylıklarının alım gücündeki erimeye dikkat çekildi. Ortak açıklamada, "Biz sabrettik, sabrettikçe daha da yoksullaştık. Yeter; daha fazla sabretmeyeceğiz, cebimizdekinin bir kuruş daha eksilmesine izin vermeyeceğiz. Ücretiyle geçinemeyen milyonların umudunu bir de fon vurgunuyla çaldılar" denildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk 10 ayında enflasyon yüzde 27,52'ye ulaşırken asgari ücretin alım gücündeki kayıp 7 bin 726 lirayı buldu. En düşük emekli aylığında ise 1952 liralık erime yaşandı.

Asgari Ücret İnisiyatifi, asgari ücret ve emekli aylıklarındaki kayba karşı Kadıköy'de yürüyüş düzenledi. "Asgari ücrete hemen zam", "Asgari ücretli, yoksul, emekli yalnız değildir" ve "Emekli aylıklarına hemen zam" yazılı dövizlerin taşınıp "Büyüdüysek payımızı verin. Asgari ücreti ve tüm ücretleri yükseltin" yazılı pankart açılan eylemde, "Foncuya bol bütçe, emekçiye yok", "Emekçinin hakkını alacağız" ve "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atıldı.

Boğa Heykeli önünde başlayıp İskele Meydanı önünde sona eren yürüyüşün sonunda hazırlanan ortak açıklamayı Hazal Akpınar okudu. "Asgari ücret, açlık sınırının neredeyse 10 bin lira altında" diyen Akpınar, şunları söyledi:

"Bir ailenin karnını doyurmaya yetmeyen parayı önümüze ücret diye koyuyorlar. Akaryakıta, ekmeğe, sebzeye yeniden zam; bize ise yeniden 'Sabredin' diyorlar. Biz sabrettik, sabrettikçe daha da yoksullaştık. Yeter; daha fazla sabretmeyeceğiz, cebimizdekinin bir kuruş daha eksilmesine izin vermeyeceğiz. Ücretiyle geçinemeyen milyonların umudunu bir de fon vurgunuyla çaldılar. İşler iyiyken kar birkaç kişinin cebine girdi, işler bozulunca faturayı halka çıkarmaya hazırlanıyorlar. Biliyoruz ki emekçiyi hızlı para vaadine sürükleyen, ücretleri bastıran iktidarın ekonomi politikalarıdır. Açlık sınırının altındaki asgari ücret de sigortasız ve güvencesiz çalıştırma da bu iktidarın bilinçli tercihlerinin ürünü. Emeği ucuzlatanlar, emekçinin can güvenliğini de hiçe sayıyor.

"YÜZDE 33 CİVARINDA ZAM KAPIDA"

Şimdi önümüze 2027 bütçesini koydular. Görüyoruz ki bütçe teklifinde asgari ücretin vergi istisnası için ayrılan kaynak yüzde 33,7 artırılmış, yani yüzde 33 civarında bir zam kapıda. Yüzde 33,7'lik zam net asgari ücreti ancak 37 bin 537 liraya çıkarır ve bu tutar bugünkü 38 bin 24 liralık açlık sınırının bile altında kalır. Yeni yıla yine açlık sınırının altında girmeye razı mıyız? Hayır. Üstelik masada emekçi yokken bu oranın verileceğinin garantisi bile yok. Geçen yıl aynı kalem bütçede yüzde 28 artırıldı, asgari ücret zammı yüzde 27'de kaldı. Bu nasıl hesap? Bütçenin önceliği ortada. Faize tam 3 trilyon 975 milyar lira. Bütçenin yüzde 14,6'sı alacaklıların kasasına akıyor. Faiz ödemesi sağlığa ayrılan kaynağın yaklaşık iki katı, sosyal yardımların tamamının yaklaşık 3 katı. Silah ve mühimmat ödeneği tek kalemde yüzde 229 şişiyor."

Kaynak: ANKA
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