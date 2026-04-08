Asgari Ücrette Ara Zam Beklentisi Zirvede, Uzman 42.585 TL'yi İşaret Etti

Ekonomideki hareketlilik ve alım gücünün düşmesiyle asgari ücretli çalışanların 'ara zam' beklentisi zirveye ulaştı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, canlı yayında asgari ücretin tanımına vurgu yaparak, bir işçinin temel ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini belirtti ve mevcut 28.000 TL'nin yetersiz olduğunu, gerçekçi asgari ücretin 42.585 TL olması gerektiğini ifade etti. Bu, yaklaşık %51,7'lik bir artış anlamına geliyor.

Karakaş, Temmuz ayında ara zam yapılma ihtimalinin masada olduğunu, yasal bir engel bulunmadığını, ancak ekonomi yönetiminin önceliğinin uluslararası dengeler olduğunu ekledi. Emeklilerin seyyanen zam beklentisi için ise mevcut koşullarda 2026 Temmuz'un zor olduğunu, daha olası tarihin 2027 olduğunu öngördü. Temmuz ayı emekli zam oranlarına dair, en iyimser senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %15, memur ve memur emeklilerine ise %10-11 civarında artış yansıyabileceğini belirtti.

Ayrıca, sosyal güvenlik sisteminde bekleyen diğer sorunları sıraladı: kademe bekleyenler, staj ve çıraklık mağduriyetleri, ev kadınlarının prim indirimi ve yıpranma hakkı, esnafların 7200 prim günü eşitlemesi ve memurların 3600 ek gösterge sorunu. Karakaş, bu konuların çözüm beklediğini vurguladı.