Asgari Ücrette İki Taraflı Bakış - Son Dakika
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Asgari Ücrette İki Taraflı Bakış

TİSK Genel Sekreteri Koç, asgari ücret görüşmelerinde işçi ve işveren dengesi vurgusu yaptı.

10.12.2024 18:46
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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretle ilgili, "Konuya hem çalışan hem işveren gözüyle iki perspektiften bakıyoruz. Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz." dedi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Komisyonda işveren heyetine başkanlık yapan TİSK Genel Sekreteri Koç, toplantıdaki konuşmasında, asgari ücret görüşmelerini tüm taraflara fayda sağlayacak bir kararla tamamlamak istediklerini dile getirdi.

"Enflasyon ile mücadeleye odaklanmamız gereken süreçten geçiyoruz"

Çalışmalarını, sosyal diyalog içerisinde, çalışanların ve işletmelerin beklentilerini dikkate alan, sürdürülebilir ve dengeli bir ücretin belirlenmesi için yürüttüklerini belirten Koç, şöyle konuştu:

"Biz, konuya hem çalışan hem işveren gözüyle iki perspektiften bakıyoruz. Hep ifade ettiğimiz gibi süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz. Öncelikli olarak Orta Vadeli Program'ın temel amacı olan enflasyon ile mücadeleye odaklanmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Enflasyon, sadece ekonomik istikrarı değil tüm kesimlerin refahını etkileyen ana unsurlardan biri. Şu anda yaşadığımız enflasyonun ana sebepleri olan fiyatlama davranışlarına, beklentiler kaynaklı unsurlara, arz ve maliyet yönlü sorunların çözümüne öncelik vermeli, para, maliye ve gelirler politikalarının güçlü eşgüdümünü sağlamalıyız. Bu dönem her dönemden daha zor ancak önceliğimiz hep birlikte enflasyonla mücadeleye destek vermek olmalıdır. Biz de bu süreci en kolay şekilde atlatmak için elimizden geleni yapacağız. Çalışma arkadaşlarımızın refahını, işletmelerimizin rekabet gücünü ve istihdamı devam ettirme beklentilerini karşılayacak şekilde tamamlamak bizim için de çok kıymetli."

"Süreci hızlı sonuçlandırarak ülke gündeminden çıkarmak istiyoruz"

TİSK için çalışma hayatındaki uyumun siyaset üstü olduğunu vurgulayan Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamda asgari ücretin, küresel konjonktürü ve günümüz gerçeklerini dikkate almayan polemiklere malzeme edilmemesi gerektiğine gönülden inanıyoruz. Süreci en hızlı biçimde sonuçlandırarak ülke gündeminden çıkarmayı istiyoruz. Son olarak, asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesi, üretim, istihdam ve ihracat performansımızı korumak için kayda değer fayda sağlayacaktır. Bu meşakkatli süreci ortak akıl ve istişare ile mutabakat içinde tamamlayıp odağımızı hep birlikte enflasyonla mücadeleye, alım gücünün önce korunmasına, ardından artırılmasına, vergi, istihdam kolaylıkları gibi çalışma hayatının diğer konularına ayırmanın önemine inanıyoruz. TİSK olarak bu süreçte elimizden gelen tüm çabayı göstermeye hazır olduğumuzun altını bir kez daha çiziyorum. Hem çalışanlar hem işverenler hem de tabii ki ülkemiz için olumlu, bol istişareli, kutuplaşmalardan uzak, birlik beraberlik içerisinde bir süreç olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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