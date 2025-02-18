Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde aşıdan kaçan dana, mandıranın çatısına çıktı.
İstasyon Mahallesi'nde Mehmet Ali Uyanık'a ait mandırada hayvanlara aşı yapılacağı sırada bir dana, mandıranın bahçesine kaçtı.
Sahiplerince yakalanmaya çalışılan dana, saman balyalarına tırmanarak mandıranın çatısına çıktı.
Dana, mandıra sahipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çatıdan indirildi.
Son Dakika › Güncel › Aşıdan Kaçan Dana Mandıra Çatısına Çıktı - Son Dakika
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