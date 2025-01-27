Aşırı Sağ Partiler Madrid'de Toplanıyor

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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Haziran 2024'te yapılan son seçimlerinin ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın girişimleri ile aşırı sağ partiler arasında kurulan "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubu ilk toplantısını, 7-8 Şubat'ta İspanya'nın başkenti Madrid'de yapacak.

Avrupa'nın Vatanseverlerinin ilk genel başkanı olan, İspanya'daki aşırı sağ görüşlü Vox Partisinin lideri Santiago Abascal'ın ev sahipliğinde organize edilecek toplantıya, Macaristan Başbakanı Orban'ın yanı sıra Fransa'daki Ulusal İttifak lideri Marine Le Pen ve İtalya'daki Lig Partisinin lideri Matteo Salvini gibi isimlerin katılmasının beklendiği bildirildi.

Vox Partisi Sözcüsü Jose Antonio Fuster, düzenlediği basın toplantısında, grubun, 7-8 Şubat'ta Madrid'de yapılacağını bildirdi. Fuster, Avrupa'nın Vatanseverleri grubunun toplantısının amacının, "AB'yi son 10 yıldır birlikte yöneten sağ görüşlü Avrupa Halk Partisi ile sol görüşlü Avrupa Sosyalistler Partisinin fikir birliğine alternatif sunmak için izlenecek stratejinin ana hatlarını belirlemek" olacağını söyledi.

AP'de Avrupa'nın Vatanseverlerinin üçüncü siyasi güç olduğunu hatırlatan Fuster, "Avrupalılara hizmet eden, kimliğini koruyan, güçlü, müreffeh, güvenli bir Avrupa için AP'de çalıştıklarını" ifade etti.

Avrupa aşırı sağını temsil eden Avrupa'nın Vatanseverleri grubunda, Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Macar Yurttaş Birliği (Fidesz), Çekya'dan Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO), İtalya'dan Lig, İspanya'dan Vox, Portekiz'den Chega, Hollanda'dan Özgürlük Partisi (PVV), Belçika'dan Flaman Menfaati (VB), Danimarka'dan Halk Partisi, Yunanistan'dan Akıl Sesi ve Estonya'dan Muhafazakar Halk Partisi başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden aşırı sağcı siyasi partiler yer alıyor.