Aşırı sağcı Le Pen, kazanırsa AB Komisyonunun yetkilerini kısıtlayacağını söyledi - Son Dakika
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Aşırı sağcı Le Pen, kazanırsa AB Komisyonunun yetkilerini kısıtlayacağını söyledi

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Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin favori adaylarından olduğu belirtilen aşırı sağcı Marine Le Pen, kazanması halinde AB Komisyonunun yetkilerini kısıtlayacağını söyledi. Le Pen, Fransa'nın Ukrayna'ya finansal desteğini 6 ay daha sürdürüp sonra keseceğini de belirtti.

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin favori adaylarından olduğu belirtilen aşırı sağcı Marine Le Pen, yarışı kazanması halinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yetkisini sınırlandırmak için çalışacağı taahhüdünde bulundu.

AB'ye "yüksek katkı sağlayan ülkelerin" bütçe teklifinde kesintiye gidilmesi için seslerini yükselttiği dönemde yapılan AB Liderler Zirvesi öncesinde Avrupalı aşırı sağcı liderlerle görüşen Le Pen, dün Brüksel'de basına açıklamalarda bulundu.

Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un benimsediği AB politikasını farklı bir çizgiye taşıyacağının sinyallerini vererek "Geçen 10 yılda Fransa, benim savunacağımın tam tersi bir Avrupa vizyonunun benimsenmesine sahne oldu." dedi.

"Güçlü bir Avrupa istediler, güçsüz bir Avrupa'ya sahip oldular. Avrupa egemenliği istediler. Sahip olduğumuz tek şey, ulusal egemenliğin aşınması." diyen Le Pen, bu gidişatı tersine çevirme taahhüdünde bulundu.

Bu bağlamda AB'nin son yıllarda üye ülkelerin dış politika, güvenlik ve kamu sağlığı alanlarında genişlettiği yetki alanlarından geri çekilmesi gerektiğini savunan Le Pen, Avrupa Komisyonunun üye devletlere hizmet eden "sekreterlik" hizmetine indirgenmesi gerektiğini söyledi.

"Avrupa Komisyonu, kendini bir devlete dönüştürmek istiyor, biz istemiyoruz"

Bununla birlikte AB'den ayrılmayı düşünmediğini belirten Le Pen, "Avrupa Komisyonu, kendini bir devlete dönüştürmek istiyor, biz istemiyoruz ve bunun önünde duracağız." ifadelerini kullandı.

Le Pen, ülkesinin AB bütçesine katkısını düşüreceğini de yineledi.

Seçimi kazanması halinde Fransa'nın Ukrayna'ya finansal desteğini 6 ay daha sürdüreceğini ve ardından buna son vereceğini söyleyen Le Pen, Fransa'nın bunu devam ettirecek yeterli araçlara artık sahip olmadığını savundu.

Ukrayna'nın finansal konuda durumu daha iyi olan diğer AB ülkelerine başvurabileceğini belirten Le Pen, bu ülkenin Birliğe üyeliğine şiddetle karşı olduğunu tekrarladı.

Kamu borcuyla mücadele eden Fransa'da yaklaşan cumhurbaşkanı seçimleri öncesi bütçe müzakereleri, AB ile ilişkiler, Ukrayna'ya yapılan yardımlar, seçim yarışındaki ana gündemler arasında yer alıyor.

Öte yandan kamuoyu anketleri, Le Pen'in iki turlu cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunu açık ara önde tamamlayacağını gösteriyor.

Kaynak: AA
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