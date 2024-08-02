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Aşırı sıcaktan genleşen elektrik tellerinde patlama meydan geldi

HATAY - Hatay'da sıcak havanın etkisiyle elektrik tellerinde yaşanan genleşme patlamaya neden oldu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi zaman zaman olumsuz durumlara yol açıyor. Bunlardan biri de Hatay'da yaşandı. Sıcaklığın etkisiyle Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde üzerinde bulunan elektrik tellerinde genleşme yaşandı. Genleşmenin etkisiyle kopan elektrik tellerinde patlamaya yaşandı. Vatandaşları tedirgin eden patlama, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Elektrik hattında yaşanan arıza ekipler tarafından giderilerek mahalleye yeniden elektrik verildi.

Elektrik tellerinde yaşanan kopmayı ihbar hattına bildirdiğini ifade eden Rıdvan Kurt (37), "Geçen hafta salı günü kablo tekrar koptuYine kendimizce tedbirler aldık. Yolu trafiğe kapattık. Bu sefer daha kalın kablo taktılar umarım bundan sonraki süreçlerde kablo yine kopmaz" ifadelerini kullandı.

(OA-VK-ÖK-Y)