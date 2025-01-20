Asırlık Değirmenler ile Pirinç Üretimi

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Bitlis'te asırlık su değirmenlerinde çeltikler pirinç haline getiriliyor

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde bahar ayında ekilen çeltikler, asırlık su değirmenlerinde pirinç haline getiriliyor.

Hizan'a 25 kilometre uzaklıktaki Karbastı köyüne bağlı Yamaç mezrasında vatandaşlar hiçbir katkı maddesi kullanmadan geleneksel yöntemlerle ektikleri çeltiğin hasadını tamamladı. Bahar mevsimiyle tarlalarda havuzlar oluşturup içini suyla dolduran köylüler, Ağustos ayının sonunda hasat ettikleri çeltiği güneşte kurutuyor. Daha sonra su kaynağının yanındaki 150 yıllık asırlık değirmenlere getirilen çeltik, asırlık suyun gücüyle dönen taşla iki aşamada öğütülüyor. Değirmende öğütülen pirinçler daha sonra çeltiklerinden tam olarak ayrılması için havanın esmesinin de yönü hesaplanarak ayrıştırıyorlar. Köy ve mezralardaki arazilerden elde edilen tonlarca pirinç, Türkiye'nin birçok iline gönderilerek çiftçilerin en önemli geçim kaynağını oluşturuyor.