Aşkale'de Arıcılığa Destek Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aşkale'de Arıcılığa Destek Projesi

Aşkale\'de Arıcılığa Destek Projesi
21.05.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akfen Yenilenebilir Enerji, Aşkale'de arıcılara yüzde 70 hibeli kovan desteği sağladı.

AKFEN Yenilenebilir Enerji, Dünya Arı Günü kapsamında Erzurum'un Aşkale ilçesinde hayata geçirilen 'Arıcılığı Güçlendirme, Koloni Yenileme ve Kış Şartları Kaybını Telafi Projesi' kapsamında üreticilere yüzde 70 hibeli arılı kovan desteği sağladığını duyurdu. Proje ile bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin güçlendirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kırsal ekonomiye katkı sunulması hedefleniyor.

Akfen Yenilenebilir Enerji, faaliyet gösterdiği bölgelerde sosyal kalkınmayı ve yerel üretimi destekleyen projelerine devam ettiğini aktardı. Akfen Yenilenebilir Enerji, Dünya Arı Günü kapsamında Erzurum'un Aşkale ilçesinde hayata geçirilen 'Arıcılığı Güçlendirme, Koloni Yenileme ve Kış Şartları Kaybını Telafi Projesi' kapsamında üreticilere yüzde 70 hibeli arılı kovan desteği sağlandı.

Aşkale Kaymakamlığı koordinesinde, Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akfen Yenilenebilir Enerji desteğiyle yürütülen proje ile ilçede arıcılığın geliştirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor. Aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sunan arıcılık faaliyetlerinin güçlendirilmesiyle sürdürülebilir üretim anlayışının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda düzenlenen programa Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat, İl Tarım Müdürü Alpaslan Kenger, Fatih Kalkan, Akfen Yenilenebilir Enerji Kamu İlişkileri ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Müdürü Burak Solmaz, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özellikle Gelinkaya GES EDT projesi kapsamındaki paydaş köylerden Ocaklı ve Topalçavuş köy sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği projede, Arı Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı aktif arıcıların yanı sıra, aldıkları eğitimlerle arıcılığa ilk kez adım atmaya hazırlanan girişimciler de destek kapsamına dahil edildi.

Gerçekleştirilen çekiliş sonucunda arılı kovan desteği almaya hak kazanan üreticilere kovan teslimleri gerçekleştirildi.

Akfen Yenilenebilir Enerji Kamu İlişkileri ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Müdürü Burak Solmaz, şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımının yalnızca yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sınırlı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Akfen Yenilenebilir Enerji olarak faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yalnızca enerji üretmeyi değil, bulunduğumuz coğrafyalarda sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sunmayı da sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda yerel üretimi destekleyen, doğal yaşamı ve biyolojik çeşitliliği koruyan projeleri önemsiyoruz. Arıcılık gibi doğayla doğrudan ilişkili üretim alanlarının güçlenmesini hem kırsal kalkınma hem de ekosistemin devamlılığı açısından çok değerli buluyoruz. Aşkale'de hayata geçirilen bu projeylebirlikte arıcı sayısının ve kovan popülasyonunun artırılmasını, bal üretiminde verimliliğin yükseltilmesini ve bölge ekonomisine katkı sağlanmasını hedefliyoruz."

Kaynak: DHA

Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşkale'de Arıcılığa Destek Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem sonrası Malatya’da kritik alarm Yetkililer “içmeyin” dedi Deprem sonrası Malatya’da kritik alarm! Yetkililer “içmeyin” dedi
Erdoğan’dan “veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt Erdoğan’dan “veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
AK Parti Grup Toplantısı’na katılan Yavuz Bingöl: Siyasetten uzak kalamıyorum AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Yavuz Bingöl: Siyasetten uzak kalamıyorum
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Fenerbahçe’ye 85 milyon euroluk engel Fenerbahçe'ye 85 milyon euroluk engel

10:46
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum’da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
10:02
ABD’yi karıştıran skandal Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
08:51
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 10:52:16. #7.12#
SON DAKİKA: Aşkale'de Arıcılığa Destek Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.