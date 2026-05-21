Aşkale\'de Arıcılığa Destek Projesi

AKFEN Yenilenebilir Enerji, Dünya Arı Günü kapsamında Erzurum'un Aşkale ilçesinde hayata geçirilen 'Arıcılığı Güçlendirme, Koloni Yenileme ve Kış Şartları Kaybını Telafi Projesi' kapsamında üreticilere yüzde 70 hibeli arılı kovan desteği sağladığını duyurdu. Proje ile bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin güçlendirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kırsal ekonomiye katkı sunulması hedefleniyor.

Aşkale Kaymakamlığı koordinesinde, Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akfen Yenilenebilir Enerji desteğiyle yürütülen proje ile ilçede arıcılığın geliştirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor. Aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sunan arıcılık faaliyetlerinin güçlendirilmesiyle sürdürülebilir üretim anlayışının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda düzenlenen programa Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat, İl Tarım Müdürü Alpaslan Kenger, Fatih Kalkan, Akfen Yenilenebilir Enerji Kamu İlişkileri ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Müdürü Burak Solmaz, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özellikle Gelinkaya GES EDT projesi kapsamındaki paydaş köylerden Ocaklı ve Topalçavuş köy sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği projede, Arı Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı aktif arıcıların yanı sıra, aldıkları eğitimlerle arıcılığa ilk kez adım atmaya hazırlanan girişimciler de destek kapsamına dahil edildi.

Gerçekleştirilen çekiliş sonucunda arılı kovan desteği almaya hak kazanan üreticilere kovan teslimleri gerçekleştirildi.

Akfen Yenilenebilir Enerji Kamu İlişkileri ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Müdürü Burak Solmaz, şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımının yalnızca yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sınırlı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Akfen Yenilenebilir Enerji olarak faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yalnızca enerji üretmeyi değil, bulunduğumuz coğrafyalarda sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sunmayı da sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda yerel üretimi destekleyen, doğal yaşamı ve biyolojik çeşitliliği koruyan projeleri önemsiyoruz. Arıcılık gibi doğayla doğrudan ilişkili üretim alanlarının güçlenmesini hem kırsal kalkınma hem de ekosistemin devamlılığı açısından çok değerli buluyoruz. Aşkale'de hayata geçirilen bu projeylebirlikte arıcı sayısının ve kovan popülasyonunun artırılmasını, bal üretiminde verimliliğin yükseltilmesini ve bölge ekonomisine katkı sağlanmasını hedefliyoruz."