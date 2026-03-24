Askeri araç devrildi: 2 şehit, 3 yaralı
24.03.2026 21:19
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi yapan askeri aracın devrildiği kazada 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Kaza, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi yakınlarında meydana geldi. Iğdır 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı askeri bir araç, devriye görevi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazada araçta bulunan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay (23) olay yerinde şehit olurken, yaralı 4 asker olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel (26), yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.

TÖREN DÜZENLENDİ

Kazada hayatını kaybeden şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın (23) Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Demirkonak Mahallesi, Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'in ise Konya Cihanbeyli nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay için Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 5'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Iğdır İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, ilçe kaymakamları ve kurum yöneticileri katıldı.

Şehit askerin özgeçmişinin okunduğu törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Zahit Demirel, dua etti. Şehit askerin naaşı askeri uçakla memleketi Hatay'a gönderildi.

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/IĞDIR,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Advertisement
