Askeri araç kazasında şehit olan asker, Hakkari'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Askeri araç kazasında şehit olan asker, Hakkari'de son yolculuğuna uğurlandı

Askeri araç kazasında şehit olan asker, Hakkari\'de son yolculuğuna uğurlandı
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Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan piyade sözleşmeli er Ziyar Koparan'ın cenazesi, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan piyade sözleşmeli er Ziyar Koparan'ın cenazesi, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

Yüksekova'ya getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hastaneye gelen şehidin yakınlarını Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, komutanlar ve görevliler karşılayarak teskin etti.

Yeni Mahalle'deki Mustafa Zeydan Camisi'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim ve şehidin özgeçmişi okundu, dua edildi.

İlçe Müftüsü Nihat Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Akalın Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları, Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Şemdinli Kaymakamı Fatih Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, asker, polis, kanaat önderleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Askeri araç kazasında şehit olan asker, Hakkari'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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