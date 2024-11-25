Askeri Bando Takımı Uludere\'de Coşkuyla Konser Verdi

Güncel

"Benim Maraş\'ta ne işim var?"

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş

Askeri bando takımı Uludere'de konser verdi

ŞIRNAK - Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Şırnak'ın Uludere ilçesinde konser verdi.

Nilüfer anaokulu konferans salonundan düzenlenen konsere, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Yaklaşık 2 saat süren konserde öğretmen ve öğrenciler şarkılara eşlik etti. Öğrencilerden Irmak Apaydın, çok güzel bir konser olduğunu, eğlendiklerini söyledi.

Emir İnan, gösterinin çok güzel olduğunu ve öğretmenlerinin gününü kutladığını ifade etti. Ruken Ürek ise, "İlk defa konsere geldim, güzel geçti. Hep böyle olur umarım. Keşke her zaman olsa. şarkılara eşlik ettim" dedi.

İlk durağı Uludere'de olan konser, her gün bir ilçede devam edecek.

Konsere, Vali Birol Ekici, Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün,, belediye başkanı, jandarma Binbaşı İbrahim Halil çiftçi, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.