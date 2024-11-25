Askeri Bando Takımı Uludere'de Coşkuyla Konser Verdi - Son Dakika
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Askeri Bando Takımı Uludere'de Coşkuyla Konser Verdi

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Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Uludere'de düzenlenen konserde vatandaşlara ve öğrencilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Öğrenciler konser boyunca şarkılara eşlik etti.

25.11.2024 17:06  Güncelleme: 17:12
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Askeri bando takımı Uludere'de konser verdi

ŞIRNAK - Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Şırnak'ın Uludere ilçesinde konser verdi.

Nilüfer anaokulu konferans salonundan düzenlenen konsere, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Yaklaşık 2 saat süren konserde öğretmen ve öğrenciler şarkılara eşlik etti. Öğrencilerden Irmak Apaydın, çok güzel bir konser olduğunu, eğlendiklerini söyledi.

Emir İnan, gösterinin çok güzel olduğunu ve öğretmenlerinin gününü kutladığını ifade etti. Ruken Ürek ise, "İlk defa konsere geldim, güzel geçti. Hep böyle olur umarım. Keşke her zaman olsa. şarkılara eşlik ettim" dedi.

İlk durağı Uludere'de olan konser, her gün bir ilçede devam edecek.

Konsere, Vali Birol Ekici, Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün,, belediye başkanı, jandarma Binbaşı İbrahim Halil çiftçi, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Askeri Bando Takımı Uludere\'de Coşkuyla Konser Verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Askeri Bando Takımı Uludere'de Coşkuyla Konser Verdi - Son Dakika

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