ASKİ\'den Kuşadası\'nda Altyapı Çalışmaları

Güncel

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası ilçesi genelinde vatandaşlara hizmet ulaştırmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Kent genelinde çalışmalarına devam eden ASKİ, Kuşadası'nın altyapısı yenileniyor. Ekipler, Davutlar Mahallesi'nde devam eden 200 ve 300 milimetre çaplarında kanalizasyon hattı çalışmasının yanı sıra Ege Mahallesi'nde D1 ve D4 içme suyu depoları arası 280 milimetre çapında içme suyu terfi hattı yapımını ve Değirmendere Mahallesi'nde 110, 140 ve 160 milimetre çaplarında kanalizasyon ile içme suyu şebeke hattı çalışmalarını gerçekleştirdi.

Kuşadası'ndan Buharkent'e, Didim'den Çine'ye kadar Aydın'ın tüm ilçelerinde çalışmaların devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyemiz ve ASKİ tarafından kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Gece gündüz demeden hızla sürdürülen çalışmalarımız ile güzel kentimizin dört bir yanında hemşehrilerimize hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.