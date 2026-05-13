ASKOM Toplantısı Siirt'te Yapıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde "Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ASKOM) Bölge Toplantısı" düzenlendi.

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Siirt, Batman, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'tan gelen il sağlık müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, bölgedeki sağlık yatırımlarının önemine değindi.

Bölgedeki illerin sağlık hizmeti sunumunda önemli adımlarla ilerlediğini ifade eden Asiltürk, "Yapımı devam eden hastanemizin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin sağlık alanında çok daha güçlü bir noktaya ulaşacağını düşünüyoruz. Bugün burada hasta sevk süreçleri başta olmak üzere birçok konuda verimli istişareler gerçekleştireceğimize inanıyorum." şeklide konuştu.

Toplantıya, Batman İl Sağlık Müdürü Murat Solmaz, Siirt İl Sağlık Müdürü Besim Hacıoğlu, Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Şırnak İl Sağlık Müdürü Murat Sili, Kurtalan Devlet Hastanesi Başhekimi Vehbi Yağız, Kurtalan Devlet Hastanesi Müdürü Kerim Uğur ve ASKOM üyeleri katıldı.