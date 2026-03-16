ASKON'dan Taşkent'te İftar Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ASKON'dan Taşkent'te İftar Programı

16.03.2026 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASKON, Özbekistan'da Türk ve Özbek iş insanları için iftar düzenledi, ticaret hedeflerini açıkladı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk ve Özbek iş insanları için iftar programı düzenledi.

ASKON Özbekistan Şubesi Başkanı Ercan Bulut'un ev sahipliğinde başkentte düzenlenen iftar programına Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş ve büyükelçilik mensupları, ülkede faaliyet yapan Türk iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Bulut, burada yaptığı konuşmada, 1998'de kurulan ASKON'un hızlı bir şekilde yapılanmasını tamamlayarak, bugün Türkiye'nin 67 ilinde ve 40 ülkede olmak üzere 107 noktada faaliyet gösteren bir kuruluş haline geldiğini söyledi.

ASKON'un 15 bini aşan bireysel ve 25 bini aşan işletme üyeleriyle 25 milyar dolardan fazla ticari faaliyete aracılık ettiğini belirten Bulut, ASKON Özbekistan'ın şu anda genel merkez üyelik sistemiyle ülkede faaliyet yaptığını ve yakın zamanda yapılanmasını tamamlayarak ASKON Özbekistan Şubesi olarak resmen kuruluşunu gerçekleştirmiş olacağını vurguladı.

Bulut, "ASKON Özbekistan olarak ana hedefimiz, Özbekistan ve Türkiye ilişkilerini hem ticari hem de kültürel anlamda en üst düzeye getirmek ve bu hedef doğrultusunda üye sayımızı yıl sonu itibarıyla 100'e çıkarmak olacaktır. Cumhurbaşkanlarımız tarafından hedef olarak gösterilen dış ticaret rakamlarına ulaşmak için büyük bir ağa sahip olan ASKON'un tüm imkanlarından da faydalanacağız." diye konuştu.

Büyükelçi Ulutaş da ASKON tarafından düzenlenen iftar programı vesilesiyle iş insanlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ticaret ve yatırım faaliyetlerinin Özbekistan'la işbirliklerinin en önemli alanlarından birini teşkil ettiğini kaydeden Ulutaş, bu bağlamda, 1,5 milyona varan istihdam gücüyle, 25 milyar dolarlık ihracat payı ve adil ve ahlaklı ticaret anlayışıyla ASKON'un çeşitli sektörlerde takdire şayan işleri başararak kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Ulutaş, "Biz de büyükelçilik olarak, tüm iş insanlarımıza her zaman olduğu gibi destek vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Etkinlikte Büyükelçi Ulutaş, Bulut ile davetlilerin masalarını ziyaret ederek, iş insanlarıyla sohbet etti.

Programda davetlilere ASKON'un faaliyetini yansıtan kısa bir film gösterildi.

Türk mutfağından çeşitli yemeklerin ikram edildiği programda, Taşkent Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Türk tarafından dua okundu.???????

Kaynak: AA

Taşkent, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASKON'dan Taşkent'te İftar Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 21:05:03. #7.12#
SON DAKİKA: ASKON'dan Taşkent'te İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.