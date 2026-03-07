Aslı Badem Çala: Kadın Beyaz Eşya Tamircisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aslı Badem Çala: Kadın Beyaz Eşya Tamircisi

Aslı Badem Çala: Kadın Beyaz Eşya Tamircisi
07.03.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da beyaz eşya tamircisi Aslı Badem Çala, kadınların meslekteki yerini vurguladı.

Malatya'da yaşayan 32 yaşındaki Aslı Badem Çala, 5 yıldır beyaz eşya tamirciliği yapıyor.

Yeşilyurt ilçesinde yaşayan Çala, arızalı küçük ev aletlerinin tamiratıyla ilgilenmeye başladı.

Kendini geliştirmeye karar veren Çala, babasının yönlendirmesiyle Hacı Hasan Kavuk Mesleki Eğitim Merkezi'ne başvurdu.

Burada aldığı eğitim sonrası mezun olan ve kendi işletmesini açan Çala, yaklaşık 5 yıldır kentteki arızalı beyaz eşyalara çözüm üretiyor.

Beyaz eşya tamir ustası Aslı Badem Çala, AA muhabirine, küçüklüğünden bu yana eşya tamirine meraklı olduğunu, bu merakının kendisini işe yönelttiğini söyledi.

Mesleği sayesinde hem aile ekonomisine katkı verdiğini hem de arızalı ürünleri tekrar eski haline getirdiğini belirten Çala, şöyle konuştu:

"Bu, bilinç altımda hep vardı. 'Evlendikten sonra çalışacağım.' dedim. Girdim bir yere başladım, ustalarım elimden tuttular. Şu gün olmuş hala ustalarımın desteğiyle çalışıyorum. Bana bir anne, bir baba, bir kardeşten öteler. Onlar beni yetiştirdi. Kendi dükkanımı açmama rağmen hala da takıldığım işler illaki oluyor, bizim meslekte çok iyi bir sanatkar olmak diye bir şey yoktur."

Teknoloji değiştikçe bizler de kendimizi sürekli yeniliyoruz. Başladık, 'Bismillah.' dedik. Allah yardım etti. İşimi severek yapıyorum. Para kazanmak benim için en son planda. Emeğimin karşılığını rakamlarda değil de işimi yaparken o heyecandan alıyorum. 'Dünyaya bir daha gelsem yine aynı mesleği seçer misin?' sorusu çok fazla oluyor. Evet, hiç düşünmeden yaparım."

"Çevremdeki dönüşler çok güzel"

Babasının kendisine sürekli destek verdiğini anlatan Çala, ailesinin desteği sayesinde meslekte usta olduğunu ifade etti.

Çalışmayı sevdiğini ve işini büyütmeyi hedeflediğini vurgulayan Çala, şöyle devam etti:

"Çevremdeki dönüşler çok güzel. Örnek vereyim, bunu kim kullanıyor? Kadın kullanıyor. Ben evlere beyaz eşya arızalarına ya da ankastre arızalarına gittiğim zaman kapıyı bana hemcinslerim açıyorlar ve beni görünce şaşırıyorlar. İşi yaptıktan sonra teşekkür ediyorlar ve bir daha başka erkek teknisyene hiçbir şekilde yönelmiyorlar. Çünkü biz birbirimizle daha rahat sohbet, muhabbet, diyalog kurabiliyoruz, birbirimizin dilinden anlayabiliyoruz."

"Üreten bütün kadınlarla gurur duyuyorum"

Mesleğindeki ilk önceliğinin para olmadığının altını çizen Çala, insanlara hizmet etmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Bir şeyin hem kullanıcısı hem de ustası olmanın bambaşka bir his olduğuna dikkati çeken Çala, "Erkek ustalarımız, mutlaka çok iyi zanaatkarlarımız var ama evlere gidip gelme konusuna baktığımız zaman evet, biz kadınlar 10 adım aslında daha öndeyiz. 5 yıldır kendi atölyemdeyim. Yetkili servisim. Çırak yetiştiriyorum. Tabii insanların mesleğe bakış açıları da çok değişti. Dünya kadınların emeği ve sevgisiyle dönüyor. Kendi hikayesini yazan, kendi yaşam koşullarını üreten bütün kadınlarla gurur duyuyorum. Hepimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Beyaz Eşya, Teknoloji, Malatya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aslı Badem Çala: Kadın Beyaz Eşya Tamircisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burcu Güneş, Demet Akalın’ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek Burcu Güneş, Demet Akalın'ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek
Küresel gerilim tırmanırken Çin’den beklenmedik hamle Zamanlama dikkat çekti Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu
Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler
Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı Aracınız böyleyse yaptırımı ağır Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
Giden gidene Bu takıma da hoca dayanmıyor Giden gidene! Bu takıma da hoca dayanmıyor

12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
12:34
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha İşte artışın miktarı ve tarihi
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artışın miktarı ve tarihi
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
11:00
Hataylı Hüseyin’i İsrail füzesi ağır yaraladı
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
10:54
Etiler’de çete cinayeti Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 13:20:10. #7.13#
SON DAKİKA: Aslı Badem Çala: Kadın Beyaz Eşya Tamircisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.