Aslı Demirilyas ile Geleneksel Sanatlar Modern Moda

Kastamonu'da örtü ve çantalara taş baskıyla desen yapan mimar Aslı Demirilyas, ürünlerini kendi markasıyla sosyal medya ile e-ticaret sitelerinden satıyor.

Kastamonu'da yaklaşık 15 yıldır mimarlık yapan Demirilyas, çocukluğundan bu yana ilgisini çeken taş baskı ve dokuma başta olmak üzere, geleneksel el sanatları üzerine 2019 yılında çalışma yapmaya başladı.

Ürettiği bez çanta ve örtü tasarımlarının dikkati çekmesi üzerine Demirilyas, "Geçmişten Geleceğe Kadın Dayanışması Projesi" kapsamında bir dönem Derimod Eğitim Kültür Vakfı ile ortak çalışma yaptı.

Proje kapsamında bez ayakkabı ve çantalara geleneksel taş baskısıyla desen yapan Demirilyas, kentteki kadın kooperatiflerinden destek aldı.

Projenin tamamlanmasının ardından bir yıldır kendi markasıyla taş baskılı örtü ve çantaları sosyal medya ve e-ticaret sitelerinden satan Demirilyas, hem geleneksel sanatlara yeniden hayat vermenin hem de kadın istihdamına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Aslı Demirilyas, AA muhabirine, el sanatlarını çok sevdiğini söyledi.

Mesleğinin mimarlık olduğunu belirten Demirilyas, "Kültürel mirasımız olan taş baskı, dokuma gibi el sanatlarımızı günümüzün modasına uygulayarak hayata kazandırmaya çalışıyoruz. Ürünler doğal malzemeler ile makine kullanılmadan elde yapıldığı için çevre dostu olurken sürdürülebilir modaya uyum sağlamakta." dedi.

Kentin kültürünü ön plana çıkartacak ürünler yapmayı sevdiğini dile getiren Demirilyas, "Şehrimizin geleneksel sanatlarını tanıtırken bir yandan da kadınlarımızla beraber güzel çalışmalar yaptık. Taş baskı, dokuma gibi el sanatlarımızı günümüz modası ile birleştirerek Türkiye'ye tanıtmak ve farkındalığı artırmak için bir marka kurdum. Bu marka ile sürdürülebilir modaya uygun çevre dostu yeni tasarımlar yaptım." diye konuştu.

"Kültürel değerlerimizi hem Türkiye hem de dünyaya tanıtmak gibi bir hayalim var"

Demirilyas, çalışmalarını daha ileriye nasıl taşıyacağını düşünürken Özlem İkiışık ile tanıştığına işaret ederek şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ilk espadril (keten ip ve bezin birleşiminden oluşan ayakkabı) ayakkabı firmasının kurucusu Özlem Hanım ile yollarımız kesişti. Birlikte hayallerimizi birleştirdik ve yeni çalışmalar yapmaya başladık. Tamamı doğal malzemelerden elde dikilen espadril ve çantaları İtalya'da büyük bir ayakkabı fuarına hazırladık. Türkiye'nin bu alandaki en önemli firmalarından biri bu tasarım ve projeyi, 'Kastamonu taş baskı koleksiyonu' olarak kendi markasına uyarladı. Bu projenin en güzel tarafı, çok sayıda kadına istihdam sağlaması oldu."

Bundan sonraki hedefinin sadece taş baskı değil, dokuma veya diğer el sanatlarını farklı konseptlerde bir araya getirmek olduğuna dikkati çeken Demirilyas, "Kültürel değerlerimizi hem Türkiye hem de dünyaya tanıtmak gibi bir hayalim var. Bunun için bir adım attım, umarım büyüyerek devam eder. Projede, kadın ustalar Memnune Kebabcı ve Hatice Çelik'in yanı sıra Sarı Konak Kadın Kooperatifi ve İhsangazi Kadın Kooperatifi ile çalıştım." ifadelerini kullandı.

İhsangazi Kadın Kooperatifi Başkanı Semra Özcan ise Demirilyas'ın kendilerine çalışılması için bazı ürünler gönderdiğini belirterek "İhsangazi gibi küçük bir ilçede bir marka ile çalışma fırsatı bulduk. Bu, bizi çok heyecanlandırdı. Bir kadın projesinde yer almak gurur verici." dedi.

Dekoratif el sanatları alanında usta öğretici olan taş baskı ustası Hatice Çelik de Demirilyas ile beraber çalışarak güzel işler çıkardıklarını kaydetti.