ASPİLSAN Enerji İhracata Hız Veriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için bataryalar üreten ASPİLSAN, kabiliyetlerini sivil alana taşıyarak depolanabilir enerji ürünlerini ABD, Güney Kore ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Şirket, Türkiye'nin ilk silindirik lityum iyon pillerini üretirken, afet durumları da dahil her alanda kullanılabilecek taşınabilir bataryalar geliştirdi.

2022'de Kayseri'de yaklaşık 1,5 milyar lira yatırımla kurulan Lityum İyon Pil Üretim Tesisi, yıllık 21 milyon pil üretim kapasitesine sahip. Fabrika, çevreci bataryalarla yenilenebilir enerjiyi destekleyerek temiz enerji pazarında uluslararası işbirliklerini geliştiriyor. ASPİLSAN, 300'den fazla batarya ile uçak, gemi, insansız hava araçları ve raylı sistemlerin akülerini üreterek ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, şirketin teknolojilerin müşterisi değil, kurucusu olduğunu vurgulayarak, depolanabilir enerjinin 21. yüzyılın petrolü olduğunu belirtti. Özdemir, Güney Kore ile yapılan anlaşmada teknoloji transferi ve üçüncü ülkelere ihracat gerçekleştirdiklerini, bunun gurur verici olduğunu ifade etti.

Özdemir, NATO'nun Çin'den bağımsız tedarik zincirleri talep ettiğini, bu doğrultuda Romanya, ABD ve Avrupa'ya yüksek teknoloji ürünleri ihracatına başladıklarını söyledi. ASPİLSAN'ın nitelikli pil üretim tesisi ve personelinin dünyada nadir olduğunu, ABD'de bile benzer üretim yapan fabrikaların bulunmadığını ekledi. Önümüzdeki yıllarda ihracatla daha çok anılacaklarını vurgulayan Özdemir, Savunma Sanayii Başkanı'nın 'İhracat bir ticaret değil, jeopolitik dayanıklılıktır' sözüyle motivasyonlarını sürdürdüklerini belirtti.