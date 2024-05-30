Asrın felaketinin öne çıkan ismi o gece yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Asrın felaketinin öne çıkan ismi o gece yaşadıklarını anlattı

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Sivas'ta bir üniversitede düzenlenen sertifika töreninde konuştu. Tatar, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 53 bin 636 kişinin hayatını kaybettiği depremleri anlatırken duygusal anlar yaşadığını belirtti. Ayrıca, depreme hazırlığın önemine vurgu yaparak, deprem riskini azaltmanın önemli olduğunu söyledi.

30.05.2024 19:06
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Asrın felaketinin öne çıkan ismi o gece yaşadıklarını anlattı

SİVAS - 6 Şubat'ta meydana gelen 53 bin 636 kişinin hayatını kaybettiği depremlerin öne çıkan isimlerinden AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, o gece yaşadıklarını anlattı. Tatar, "Ne zaman 6 Şubat'ı konuşmaya başlasam çok duygu yüklü hale geliyorum. Yani boğazın düğümleniyor, konuşamıyorum." dedi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Sivas'ta bir üniversite bünyesinde kurulan gönüllü arama kurtarma ekibi sertifika törenine katıldı. Üniversite içerisinde bulunan bir konferans salonunda düzenlenen törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda deprem şehitleri için Kur'an'ı Kerim tilaveti okundu.

Törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Depreme hazırlığın en önemli ayağı depreme dayanıklı yapıların yapılması, güvenli şehirlerin inşa edilmesi. Hem binaların sağlam yapılması, hem de binaların doğru zeminlere inşa edilmesi. Bu bence deprem riskini azaltmaktaki konu" dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremleri anlattı.

"2 büyük depremde 53 bin 636 kişi hayatını kaybetti"

6 Şubat depremlerinin çok büyük bir acı doğurduğunu söyleyen Prof. Dr. Orhan Tatar, "Bu süreci hep beraber yaşadık. Çok büyük bir dayanışmayla, çok büyük bir güç birliğiyle bu süreci şu ana kadar çok iyi yönettik ve yönetmeye de devam ediyoruz. O 10 dakikalık videoda aslında anlatacağım birçok şeyi orada özetlemiş durumdaydık. Ben ne zaman 6 Şubat'ı konuşmaya başlasam çok duygu yüklü hale geliyorum. Yani boğazın düğümleniyor, konuşamıyorum. Hakikaten o süreci canlı canlı yaşayan bir kişi olarak gözlerim doluyor. Çok özetle bunu söyleyebilirim. Az önce sayın valimin ifade ettiği gibi bu depremde yitirdiğimiz 53 bin 636 insanımızı tekrar saygıyla, rahmetle anıyorum. Allah eylesin, milletimizin başı sağ olsun. Tabii keşke bir tanesini dahi yitirmeseydik. Yani çok acı bir dram. 1999'da 17 bin civarında vatandaşımızı yitirdik. Arkasından belli bir zaman sonra bu kez 53 binin üzerinde vatandaşı yitirmiş olmak bize gerçekten büyük bir acılar yaşattı" dedi.

"Depremin büyüklüğünü gördüğümde gözlerime inanamadım"

6 Şubat gecesi yaşadıklarını anlattığı esnada gözleri dolan Prof. Dr. Orhan Tatar, "AFAD'da 7/24 yatıp kalkan birisiyim. Telefonumu sürekli başımın ucunda tutuyorum. Sürekli bir deprem olduğunda mesaj geliyor belli bir büyüklükten sonra artık telefonla aranıyorsunuz. 6 Şubat sabahı da mesaj geldiğinde 04: 17'de uyandım ve 7.9 büyüklüğünde bir büyüklük gördüğümde inanamadım gözlerime. Önce bir otomatik çözüm geliyor. Kaldığım yer Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'ne yaklaşık 25 metre mesafedeydi. Kapıdan çıktım içeriye girdim. Nöbetçi arkadaşlar tabii büyük bir panik halinde. Türkiye'deki bin 200 civarındaki deprem gözlem istasyon gelen sinyalleri gördüğümde hepsi iç içe girmişti. Bu ne anlama geliyor? Türkiye'nin her yerindeki kurulu deprem gözlem istasyonları bu depremi kaydetmiş idi. ve hepsi iç içe girmişti. Çok büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuz o anda anladım. Tabii soğukkanlı kalmak durumundasınız. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre işte anında bütün grupların toplanması gerekiyor. Büyük bir Afet Koordinasyon Merkezimiz var ve 45 dakika sonra uluslararası yardım çağrısına çıkıldı. Her şey gözümün önünde, şu an canlı canlı hissediyorum. ve tabii böyle büyük bir tünelin içine girdik. Ama geldiğimiz noktayı şöyle tekrar bir film şeridi gibi gözümün önünden geçildiğimde de bu milletin bir ferdi olarak bundan gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Gerçekten dünyanın hiçbir ülkesinin, hiçbir milletinin başaramayacağı bir hikayeye hep birlikte imza atıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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