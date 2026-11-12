Assam\'da raydan çıkan trende çok sayıda kişi yaralandı, can kaybı bildirilmedi

Assam'da raydan çıkan trende çok sayıda kişi yaralandı, can kaybı bildirilmediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Assam eyaletinde çarşamba günü Kalküta'dan Mizoram'daki Sairang'a giden trenin birkaç vagonu raydan çıktı ve çok sayıda kişi yaralandı. Kuzeydoğu Sınır Demiryolları yetkilisi, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
YENİ DELHİ, 12 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde bir trenin birkaç vagonunun raydan çıkması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Kuzeydoğu Sınır Demiryolları'ndan bir yetkili, kazanın çarşamba günü Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'dan Mizoram eyaletindeki Sairang kasabasına giden trende meydana geldiğini söyledi.
Yetkili, şu ana kadar herhangi bir can kaybının bildirilmediğini ve hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirtti.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?