Assam\'da raydan çıkan trende çok sayıda kişi yaralandı, can kaybı bildirilmedi

YENİ DELHİ, 12 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde bir trenin birkaç vagonunun raydan çıkması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Kuzeydoğu Sınır Demiryolları'ndan bir yetkili, kazanın çarşamba günü Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'dan Mizoram eyaletindeki Sairang kasabasına giden trende meydana geldiğini söyledi.

Yetkili, şu ana kadar herhangi bir can kaybının bildirilmediğini ve hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirtti.