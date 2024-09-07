Astana'da Göçebeler Dünyası Etno Köyü Açıldı - Son Dakika
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Astana'da Göçebeler Dünyası Etno Köyü Açıldı

Astana\'da Göçebeler Dünyası Etno Köyü Açıldı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da inşa edilen Göçebeler Dünyası Etno Köyü, 5. Dünya Göçebe Oyunları için ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Köyde göçebe kültürüne ilişkin sunumlar yapılırken, geleneksel oyunlara katılma imkanı da bulunuyor.

07.09.2024 20:47
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 hektarlık alana inşa edilen "Göçebeler Dünyası Etno Köyü", açılışının ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

5. Dünya Göçebe Oyunları, Kazakistan'ın ev sahipliğinde 8-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Başkent Astana'da 5. Dünya Göçebe Oyunları için 10 hektarlık alana inşa edilen "etno köy" ilk ziyaretçilerini ağırladı.

Renkli tiyatro gösterisiyle açılan etno köy, 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın yapılacağı "Kazanat" hipodromunun hemen yanında yer alıyor.

Devasa bir alanı kapsayan etno köyü gezmek için birkaç saat gerekecek. Yüzlerce beyaz çadırın her birinde Kazakistan'ın farklı eyaletlerinin tarihi ve özellikleri anlatılırken, Türk dünyası halklarının da ortak kültürüne ilişkin sunumlar yapılıyor. Bazı çadırlarda ise göçebelerin yemekleri tanıtılıyor.

Ziyaretçilere etno köyde ata binme, ok atma ve aşık, mangala gibi çeşitli geleneksel oyunlara katılma imkanı veriliyor. Çocuklara yönelik ise aşık, mangala ve okçuluk dersleri düzenleniyor.

Avcılar da kartal ve tazı köpeklerini sergilerken, boyları 2 metre ve geniş vücut yapısına sahip Kazak baturlarının geleneksel savaş kıyafetleri de dikkati çekiyor.

Kazakistan'ın Çimkent kentinden gelen ve 42 yıldır demir ustası olan Abdulla Naurızbayev, etno köy ziyaretçilerine eskiden demirden çeşitli el eşyalarının nasıl yapıldığına ilişkin sunum yapıyor.

Naurızbayev, AA muhabirine, ata mesleğini yaşattığını ve halihazırda ülkede bu alanda eski yöntemi kullanan nadir ustalardan biri olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü anlatan Naurızbayev, "Özellikle çocukların merak etmesi hoşuma gitti." dedi.

Etno köyde bunun yanı sıra büyük "doğu pazarı" da bulunuyor. Burada ustalar, birbirinden renkli el işlerini sergiliyor.

5. Dünya Göçebe Oyunları boyunca faaliyet gösterecek etno köyde, gün boyu halk sanatçıları sahne alacak. Ayrıca at üstündeki güreş ve at okçuluğu gibi geleneksel spor dallarında müsabakalar düzenlenecek.

Kaynak: AA

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