Astana'da Türk Kültürü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Astana'da Türk Kültürü Etkinliği

Astana\'da Türk Kültürü Etkinliği
22.05.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'daki uluslararası okulda öğrenciler, Türkiye'yi tanıtan projede Türk kültürünü sahneye taşıdı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki uluslararası bir okulda Türkiye'yi konu alan proje etkinliğinde öğrenciler, Türk kültürü ve geleneklerini sahneye taşıdı.

Ezbere dayalı klasik eğitim anlayışından farklı olarak öğrencilerin araştırma yapmasını, farklı toplumları ve kültürleri tanımasını hedefleyen İlk Yıllar Programı (PYP) kapsamında okulun üçüncü sınıf öğrencileri, bu yıl Türkiye'yi tanıtma görevini üstlendi.

Öğrenciler, etkinlik sürecinde Türk halkının yaşam biçimine ve geleneklerine ilişkin kapsamlı araştırmalar yaptı. Sınıf süslemelerinden kullanılan materyallere kadar birçok ayrıntıyı kendi elleriyle hazırlayan çocuklar, Türk kültürünü çeşitli gösterilerle yansıttı.

Etkinlikte Türkiye'deki misafir ağırlama kültüründen askere uğurlama geleneklerine kadar çeşitli sahneler canlandırılırken, öğrenciler halay çekti ve Türkçe şarkılar seslendirdi. Çocukların sahne performansı, veliler tarafından uzun süre alkışlandı.

Sınıf öğretmeni Raygül Altaykızı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin PYP programı kapsamında "Gelenek ve Görenekler" teması çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Öğrencilerin Türk halkının kültürünü ve geleneklerini kendi araştırmalarıyla öğrenerek kapsamlı şekilde tanıttığını belirten Altaykızı, "Bu süreçte çocukların kardeş Türk halkına karşı duydukları saygının ve sevginin arttığını, Türk diline olan ilgilerinin geliştiğini gözlemledik." dedi.

Etkinliğin okul yönetimi ve velilerin desteğiyle başarılı şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Altaykızı, tüm öğrencilerin projeye aktif katılım sağladığını kaydetti.

Altaykızı, bu tür etkinliklerin çocukların dünya görüşünü genişlettiğini vurgulayarak, "Farklı halkların kültürlerini tanımak çocukların merak duygusunu artırıyor ve dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmalarına katkı sağlıyor." dedi.

Uluslararası bir okul olmaları nedeniyle farklı ülke kültürlerini de tanıma fırsatı bulduklarını anlatan Altaykızı, öğrencilerle yapılan değerlendirmelerin ardından Türkiye'nin özellikle çocukların talebi doğrultusunda seçildiğini belirtti.

Altaykızı, öğrencilerin tatil dönemlerinde aileleriyle Türkiye'ye gittiklerini dile getirdiklerini, bu nedenle proje konusu olarak Türkiye'nin seçildiğini vurguladı.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Astana Büyükelçisi'nin eşi Ahu Kapucu da Türkiye'nin uluslararası bir okulda proje konusu olarak seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kapucu, çocukların Türkiye'yi yalnızca tanımakla kalmayıp derinlemesine araştırdıklarına dikkati çekerek, "Çocukların Türkçe ile Kazakça arasındaki benzerlikleri fark etmiş olması da çok anlamlı. Bu, iki halk arasındaki bağların daha da güçlendirilmesi gerektiğini gösteriyor." dedi.

Öğrenciler ve velilerin ilgisinin kendisini duygulandırdığını belirten Kapucu, "Çocukların ve ailelerin gözlerindeki o ışığı gördüm. Aramızda yürekten bir bağ olduğunu hissettim." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda öğrencilere ve velilere Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Astana'da Türk Kültürü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Mutlak butlan’ kararı dünya basınında 'Mutlak butlan' kararı dünya basınında
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
Gazeteci Sinan Burhan’dan CHP’yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu’na destek verecek Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek
DEM Parti’den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür DEM Parti'den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?

17:26
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:37
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 17:53:10. #.0.4#
SON DAKİKA: Astana'da Türk Kültürü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.