Astım İlaç Fiyatı Aileyi Mahkemeye Taşıdı

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NEW ABD'nin Wisconsin eyaletinde, tek seferde fiyatı yaklaşık 500 dolar artan astım ilacını alamayan ve hayatını kaybeden Cole Schmidtknecht'in ailesi, üretici firmaya ve ilacın satıldığı eczaneye dava açtı.

Shanon ve William Schmidtknecht çifti, 22 yaşındaki oğulları Cole Schmidtknecht'in fiyatı artan astım ilacını alamadığı için öldüğünü ileri sürdü.

Schmidtknecht çifti, 66 dolar olan astım ilacının 539 dolara çıkarılarak oğullarının ölümlerine sebep olduğu gerekçesiyle üretici firma ve ilacı satan eczaneye dava açtı.

Davanın dosyasında, astım hastası Cole Schmidtknecht'in yaklaşık 10 yıldır kullandığı "Advair Diskus" adlı ilacı almak için 10 Ocak 2024'te eczaneye gitti ve fiyatının yaklaşık 500 dolar artması üzerine çok daha ucuz olan bir ilacı tercih ettiği belirtildi.

Dosyada, ucuz ilacı kullanan Cole Schmidtknecht'in durumunun kötüleştiği ve kaldırıldığı hastanede 21 Ocak 2024'te hayatını kaybettiği kaydedildi.