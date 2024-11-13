Astım ve KOAH Hastalarından Doğa Yürüyüşü - Son Dakika
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Astım ve KOAH Hastalarından Doğa Yürüyüşü

Çankırı Tuz Şehri'nde tedavi gören astım ve KOAH hastaları doğa yürüyüşü yaparak fayda gördü.

13.11.2024 17:17
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Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde, "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi" kapsamında tedavi gören astım ve KOAH hastaları doğa yürüyüşü yaptı.

Çankırı Valiliği koordinesinde başlatılan proje kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde tedavi gören 15 astım ve KOAH hastası, Eldivan Bülbül Pınarı Ekoturizm Rotası'nda "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" sloganıyla yürüyüş yaptı.

Tedavi sürecinin ilk gününde alınan testler sonucu hastaların yürüyüş mesafelerinde ilerleme olup olmadığı da ölçüldü.

Astım hastası Yücel Yavuz, 14 gündür mağarada tedavi gördüğünü ve mağaranın faydasını 7. günden itibaren hissetmeye başladığını söyledi.

Her gün mağaranın içinde yürüyüş yaptığını belirten Yavuz, "Mağaranın çıkışındaki rampayı ilk geldiğimde çıkarken soluk soluğa kalıyordum. En son çıktığımda koşarak çıktım." dedi.

Geldiğine çok memnun olduğunu dile getiren Yavuz, nefes darlığı çeken bütün hastaları Çankırı'ya davet etti.

Astım hastası Sevda Uysal, tedavi sürecinden çok memnun kaldığını belirterek, Çankırı'ya geldiği günden beri ilaç kullanmadığını, bu tür rahatsızlığı olanların Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'ne gelmeleri gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Astım ve KOAH Hastalarından Doğa Yürüyüşü - Son Dakika

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