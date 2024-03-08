Astronotların bile hayran kaldığı Nemrut Kalderası'na zorlu yolculuk
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'ne bir grup dağcı zorlu kış şartlarında 14 saat yürüyerek ulaşabildi.
Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük ve dünyanın üçüncü büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü, son zamanlarda NASA astronotlarının bile gözdesi oldu. Bu doğa harikasını yakından görmek isteyen bir grup dağcı, henüz yolları kardan kapalı olan Nemrut Kalderası'na yürüyerek 14 saatte vardı. Kış şartlarında karda yürümekte zorlanan Dr. Cihan Önen ve dağcı arkadaşları, 14 saatin sonunda sıcak göle vardılar. Sıcak gölün donduğunu gören Önen ve arkadaşları, bir süre donan gölün üzerinde kaydılar. 14 saat süren zorlu yolculuğun ardından doğanın tadını çıkaran Önen ve arkadaşları, ardından Tatvan ilçesine dönmek üzere yola koyuldu.
Buz tutan gölün üzerinde eğlendiklerini aktaran dağcı Cengiz Gencer, "Zorlu bir yolculuk sonrası Nemrut Krater Gölü'ne vardık. Sıcak göl buz tutmuş durumda. Yazıyla kışıyla muazzam bir yer Nemrut. Dağcı arkadaşlarla birlikte buraya geldik. Bu doğa harikasını birlikte gördük" dedi.
Zorlu bir yolculuk sonrası Nemrut Kalderası'na geldiklerini söyleyen Dr. Cihan Önen de, "Yaklaşık 12-13 saatlik yoldan sonra Nemrut Kalderası'nın içerisine varabildik. Bu aralar Nemrut Kalderası çok revaçta. Astronotların bile dikkatini çekmiş bir yer. Uzaydan görüntülenmektedir. Bizlerde doğasever ve uzay severler olarak bu güzel manzaraları görme fırsatımız oldu. Şu anda küçük gölün üzerindeyiz. Çok kalın bir buz tabakası var. Gölün üzerinde oluşan buzdan dolayı kolaylıkla yürüyebiliyor ve oynayabiliyoruz" dedi.
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