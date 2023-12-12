Astsubay, tartışma sonucu genç bir kişiyi bacağından vurdu

KÜTAHYA'da yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan astsubay C.S. (23), iddiaya göre kendisini sıkıştıran otomobilde bulunan kişilerle çıkan tartışmada Y.Ş.'yi (17) tabanca ile bacağından vurdu. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra Merkez Komutanlığı'na teslim olan C.S. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan astsubay olan C.S., iddiaya göre hızla gelen otomobilde bulunan Y.Ş. (17), H.T.G. (19), H.H.A. (19) ve E.Y. (19) ile tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında C.S., belinden çıkardığı tabanca ile tartıştığı kişilerden Y.Ş.'ye ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Y.Ş. kaçmaya çalışırken, C.S. ise olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.Ş.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinden ayrılan şüpheli C.S. ise silahıyla birlikte Merkez Komutanlığı'na teslim oldu. Şüpheli daha sonra polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Cadde üzerinde yaşanan olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kavga ve silahın ateşlendiği anlar yer alıyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.