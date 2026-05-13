Asu Kaya'dan Burcu Köksal'a: "Afyon'un Sana Verdiği O Şerefli Emaneti Siyasi Bir Rüşvet Gibi AKP'nin Önüne Attın"

Haber: Feyaz ÇANAK - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(AFYONKARAHİSAR) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı "Siyaset bir ikbal yarışı değildir, bir haysiyet sınavıdır ve sen Afyon'un sana verdiği o şerefli emaneti siyasi bir rüşvet gibi AKP'nin önüne attın. Sana oy veren Afyonlu emekli, sana AKP saflarına 'topukla git' diye mi oy verdi? Sen dün Meclis'te AKP'ye geçiş yapanlarla alay edip Meclis kürsüsünden onların eski sözlerini okuyan kişisin" sözleriyle eleştirdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya Afyonkarahisar programı kapsamında CHP İl örgütünü ziyaret etti. Çoğunluğu kadınlardan oluşan partililer tarafından karşılanan Kaya, burada bir açıklama yaptı.

Açıklamada CHP'liler, "O koltuk senin değil milletin", "Biz seni saraya değil Afyon'a seçtik", "oyumu aldın iradeni satamazsın" pankartlarını açtı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı önünde açıklama yaptı. Kaya, CHP'den istifa ederek dün AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a tepki göstererek, şunları söyledi:

"Bugün, 'Cumhuriyetin neferi olacağım' diye söz verip o sözü AKP'nin kapısında açık artırmaya çıkaranlara bir çift sözümüz var. Soruyorum size, bu meydanlarda Atatürk'ün emanetini çiğnetmem diye bağıranlar neredeler? Dün 'Akçeli Kusurlu İşler Partisi' diyerek AKP'ye isim takan kim? Bu ismi kim taktı? Meclis kürsüsünde bu zat-ı muhterem, AKP'li vekillere bakarak Tevfik Fikret'in şiirini okuyordu, 'Yiyin efendiler, yiyin; aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyin' diyordu. Soruyorum şimdi zat-ı muhtereme: Sen o kapıya, o sofraya oturmaya mı gittin zat-ı muhterem? Evet, sen o kapıya, sen de doymaya gittin. O bir türlü doymak bilmeyenlerin sofrasına oturdun. Milletin ekmeğini onlarla birlikte ortak olmaya, eksiltmeye gittin. Milletin ekmeğini sen yemeye gittin. O yağma sofrasında sana yer ayırmışlardır elbette. Afyon Şeker Fabrikası'nın satılmasına karşı, 'Her fabrika bir kaledir' diye aslanlar gibi kükrüyordun. Biz seni o zaman aslan zannediyorduk. Dün kör kuruşa sattığınız o güzelim fabrikaları geri almak boynumuzun borcudur diyordun. Bugün o fabrikaları satanların, o kaleleri yıkanların dizinin dibine çöktün sen."

"DÜN 'HIRSIZ' DEDİKLERİNİN BUGÜN ELİNİ ÖPTÜN"







Hani nerede kaldı? 'Halkın hakkını yedirmem' diye avaz avaz bağırıyordun, o zaman biz seni insan bellememiştik. Dün 'hırsız' dediklerinin bugün elini öptün. Dün 'halk düşmanı' dediklerinin bugün rozetini taktın sen. Bu şerefli altı oku çıkarttın, sen o rozeti taktın. Bir de giderayak diyor ki: 'Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğiz' Hadi oradan! Sana mı düştü bu lafı söylemek? Hadi oradan! Sorarlar insana: Daha dün Meclis kürsüsünde AKP sıralarına bakıp 'İnsanları açlığa mahkum ettiniz, babalar eve ekmek götüremiyor, aileleri paramparça ettiniz' diye feryat ediyordun. Bunların hepsi yalan mıydı? 'Sizin çocuklarınız lüks araçlarda pudra şekeri çekerken, bu ülkede anneler çocuklarına bez, mama alamıyor' diyordun, bu sen değil miydin? Senin değerler dediğin, o koltuğa yapışmak için giydiğin yeni bir maskedir ama o maske senin yüzüne büyük gelir. Afyon halkı o maskenin altındaki gerçeği görüyor. Bugün Afyon'da bir kadın dedi ki, 'Bizim oylarımızı nereye çalıp götürdü? Hırsız!' dedi. Afyon'da sana 'Hırsız!' dediler.

"SANA O MAZBATAYI AKP'NİN ROZETİNİ TAKASIN DİYE DEĞİL, AFYON'UN ONURUNU KORUYASIN DİYE VERDİLER"





