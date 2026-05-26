Asu Kaya'dan CHP İçin Kararlı Mesaj
Asu Kaya'dan CHP İçin Kararlı Mesaj

26.05.2026 13:43
Asu Kaya, kadın kollarının mücadelesinin asla silinemeyeceğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin "Kadın Kolları delegelerimizin helal oylarıyla seçilmiş olan şahsımın ve Kadın Kolları MYK üyelerimizin isimlerini kurumsal internet sitesinden sildirmek, saray patentli işbirlikçilerin ve koltuk sevdalılarının içine düştüğü acizliğin en net tescilidir. Siz dijital panellerden isimlerimizi silebilir, binaları kuşatabilirsiniz ama Anadolu'nun dört bir yanında yüreği adalet için çarpan, sokakları adımlayan kadın örgütümüzün mücadelesini asla silemezsiniz" açıklamasını yaptı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, sosyal medya hesabından CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu. Kaya, şunları kaydetti:

"Karşımıza dikilen tüm barikatlara, maruz kaldığımız tüm organize kötülüklere ve hukuku eğip büküp kendi çıkarlarına alet eden tüm butlancılara karşı ilan ediyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi tabeladan, binadan ya da web sitesindeki isim listelerinden ibaret değildir. Kadın Kolları delegelerimizin helal oylarıyla seçilmiş olan şahsımın ve Kadın Kolları MYK üyelerimizin isimlerini kurumsal internet sitesinden sildirmek, saray patentli işbirlikçilerin ve koltuk sevdalılarının içine düştüğü acizliğin en net tescilidir. Siz dijital panellerden isimlerimizi silebilir, binaları kuşatabilirsiniz ama Anadolu'nun dört bir yanında yüreği adalet için çarpan, sokakları adımlayan kadın örgütümüzün mücadelesini asla silemezsiniz. O kadınlar ki yeri gelir meydanları doldurur, yeri gelir zulmün TOMA'sına, barikatına, işbirlikçilerin kirli ittifaklarına göğüs gerer! Dün o ekranların başında halkımıza yaşatılan utanç sahnelerini, kadınların döktüğü her bir damla gözyaşını ve emeğimizi yok saymaya kalkan bu butlancı zihniyeti hafızamıza kazıdık. Kendini hukukun üstünde görenlerle ve onlara figüranlık yapanlarla tarihin önünde, milletin vicdanında mutlaka hesaplaşacağız. Biz meşruiyetimizi AKP yargı kollarından değil; tarlada, fabrikada, evde ve sokakta direnen Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kollarımızın iradesinden alıyoruz."

"SARAYIN OYUNLARINA ALET OLANLAR VE BUTLANCILAR GERİDE KALSIN"

Seçilmiş ve meşru Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, omuz omuza, tek bir milim sapmadan dimdik ayaktayız. Gasbedilmeye çalışılan haklarımızı, kadınların ve örgütümüzün iradesini hiçbir karanlık odağa teslim etmeyeceğiz. Haklı olmanın verdiği sarsılmaz güvenle söylüyoruz: Koltuk sevdasıyla ilkelerini satan butlancılara ve icazet aldıkları bu kara düzenin kurucularına karşı mücadelemizi Türkiye'nin her bir mahallesine, her bir caddesine yayacağız. Saraya ve onun kapıkullarına karşı sokağın sesini büyüteceğiz. Halkımızın ve örgütümüzün iradesini, o içi boş butlan kararlarıyla bizi durduracağını sananların elinden söke söke geri alacağız. Bu partiyi köklerinden koparmak, onu sarayın arka bahçesi yapmak isteyenlerin karşısına, o devrimci ruhu üçüncü kez ayağa kaldırarak çıkacağız. Atatürk'ün mirasını yeniden şahlandıracağız. Yüreği yanan, haksızlığa uğrayan tüm yoldaşlarımız müsterih olsun. Bizim halkın içine çıkacak yüzümüz de var, işbirlikçilere dur diyecek cesaretimiz de var. Yolumuz uzun, yükümüz ağır ama inancımız tamdır. Kenetlenerek, örgütlenerek ve bir an bile duraksamadan yürüyeceğiz. Geri adım atmak yok, hakkımız olanı alacağız. Sarayın oyunlarına alet olanlar, pusuda bekleyen işbirlikçiler ve butlancılar geride kalsın. Yürüyelim arkadaşlar."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Kadın, Son Dakika

