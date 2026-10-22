Asu Kaya ve Olcar, Kadirli'de pazarda çalışan 87 yaşındaki Hürü Tilki'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Asu Kaya ve Olcar, Kadirli'de pazarda çalışan 87 yaşındaki Hürü Tilki'yi ziyaret etti

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YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pazarda çalışan 87 yaşındaki Hürü Tilki'yi ziyaret etti. Olcar ihtiyaçları karşılayacaklarını ve yeni soba alacaklarını söyledi; Kaya Bakan'a seslendi.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, ANKA Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği 87 yaşında semt pazarında çalışarak geçimini sağlamaya çalışan Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Hürü Tilki'yi ziyaret etti. Başkan Olcar, yaşlı kadının tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade etti.

ANKA Haber Ajansı'nın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği 87 yaşında semt pazarında çalışarak geçimini sağlamaya çalışan Hürü Tilki, YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar tarafından ziyaret edildi. 87 yaşındaki Tilki, sobasının eski olduğunu, kapısının sağlamlaşması gerektiğini ve 65 yaş aylığıyla geçinmeye çalıştığını ifade etti.

Yaşlı kadının her türlü ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Tilki'ye "Ekiplerimiz burada, Asu Vekilimiz de geldi. Eksiğin gediğin ne varsa yardımcı olacağım. İl başkanımız, ilçe başkanımız burada. Eksik gedik ne varsa yardımcı olacağız. Soba eksiğin varsa yeni soba alırız. Sen burada mutluysan hiç önemli değil biz buraları tertemiz yaptırırız" ifadelerini kullandı.

BİZ BU HAKKI HELAL ETMİYORUZ

YENİ Parti Kadın Kolları Asu Kaya da, Tilki'ye buzdolabı olup olmadığı, karnını nasıl doyurduğunu sordu. Kaya, "Kadirli Belediyesi, teyzemizin temel ihtiyaçlarını görecek ama burası insanca yaşanabilir bir yer değil. Burada yiyeceğin içeceğin hiçbir şey yok. Burada su bile yok. Teyzemiz burada tek başına bir yaşam mücadelesi veriyor, yaşamaya çalışıyor. Kış geldi kapıya dayandı yakacağı yok, yakacağı olsa bile yanan bir sobası yok. Cebinde geliri yok. Olan yaşlı aylığının hepsini alsa bile ona insanca yaşayabilecek bir geliri sağlayamamış olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na sesleniyorum, '2023 yılında her haneye asgari gelir desteği sağlayacağız' dediniz. O zamandan bu zamana 3,5 yıl geçti. İşte Hürü teyzenin ve Hürü teyzem gibi yüz binlerce kadının hali ortada. Hürü teyze sesini duyurabilen sadece biri. Fatma Betül Sayan Kaya gibileri bu yurttaşların bu mazlumların hakkını aylar içerisinde katlayarak sırtlayıp götürürken İşte bu teyzem burada yakacak odun yakacak soba dahi bulamıyor. Hürü teyzem gibi yüz binlerce, milyonlarca insanın hakkı sizin sırtınızda. Biz bu hakkı helal etmiyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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