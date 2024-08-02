Asya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 350'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Asya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 350'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

Asya kıtasında son bir haftada meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle afet ve kazalarda 350'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hindistan, Çin, Kuzey Kore ve Pakistan gibi ülkelerde meydana gelen sel, toprak kayması ve seller büyük hasara yol açtı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgede insani yardım ihtiyacı da arttı.

02.08.2024 14:47
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Asya kıtasında son bir haftada şiddetli yağışların neden olduğu afet ve kazalarda 350'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları Asya'da büyük hasara yol açıyor. AA muhabiri, geçen hafta bölgedeki aşırı yağışların bilançosunu derledi.

Hindistan'da şiddetli yağışlar, ülkenin güneyinde toprak kaymalarına neden oldu. Güneydeki Kerala eyaletinde 30 Temmuz'daki heyelanlarda 289 kişi hayatını kaybetti.

Heyelanlar sonrası kaybolduğu bildirilen 220'den fazla kişi için kurtarma çalışmaları sürerken 8 bin 300'den fazla kişi yardım kamplarına tahliye edildi.

Felaketten etkilenen bölgedeki bir köprünün yıkılmasının ardından Hindistan ordusu, geçici köprü yapımına başlarken eyalette 1500 asker konuşlandırdı.

Yetkililer, Kerala'nın şimdiye kadarki en büyük doğal afetlerden biriyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Çin'de Gaemi Tayfunu etkili oldu

Çin'in Hunan eyaletinde etkili olan Gaemi Tayfunu'nun beraberinde getirdiği şiddetli yağışların Zışing kentinde yol açtığı afet ve kazalarda 30 kişi öldü, 35 kişiden ise haber alınamıyor.

Tayfundan en çok etkilenen Zışing kentindeki elektrik kesintileri ve haberleşmenin normale döndüğünü aktaran yetkililer, kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kuzey Kore

Kuzey Kore'deki yağışlar, Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin su seviyesinin tehlike sınırını aşmasına yol açtı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, incelemelerde bulunmak için kuzeybatıdaki Sinuiju'ya giderek nehrin taşması sonucu meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan 5 binden fazla kişinin, botlar ve askeri helikopterlerle kurtarılması talimatını verdi.

Sel felaketinde can kaybı olup olmadığına ve felaketin yol açtığı hasara dair bilgi verilmedi.

Öte yandan, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Sinuiju kentinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sel sebebiyle ölen veya kaybolanların sayısının bini aştığını tahmin ettiklerini açıkladı.

Güney Kore Kızılhaç Derneği ise Kuzey Koreli sel mağdurlarına insani yardım göndermeyi teklif ettiklerini duyurdu.

Pakistan

Pakistan'ın kuzeybatı sınırındaki Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller, bölgedeki evler ve köprülere ciddi hasar verdi.

Sel ve su baskınlarından dolayı 35 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, yağışların aynı zamanda toprak kaymalarına da neden olduğunu kaydetti.

Yağışların etkili olduğu eyaletin farklı bölgelerinde meydana gelen kazalarda da 15 kişi yaralandı.

Pakistan Meteoroloji Departmanı, bugün ile 6 Ağustos arası için ülke genelinde sağanak ve sel uyarısında bulundu.

Ulusal Afet Yönetimi Kurumunun açıklamasında yetkililerden gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Hindistan, Pakistan, Çin, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 350'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 350'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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