Asya-Pasifik Ülkelerinden Papa'ya Taziye Mesajları

Asya-Pasifik ülkelerinin liderleri, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatıyla ilgili Hristiyan alemi için başsağlığı mesajları paylaştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Papa'nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Hristiyan alemine taziye dileklerini ileten Modi, Papa'nın merhameti, alçak gönüllülüğü ve ruhani cesaretiyle hatırlanacağını ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de X'ten yaptığı paylaşımda liderliğinin milyarlarca insan için "ilham kaynağı" olduğunu belirttiği Papa'nın vefatı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Şerif, Hristiyan alemine başsağlığı dileklerini iletti.

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, Facebook hesabından Papa'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

Balakrishnan, "'Umudun parlayan simgesi' gitti ancak yıllardır onu tanıyan ve dinleyen herkeste kalıcı anılar bıraktı." ifadesini kullandı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake de X'ten yaptığı paylaşımda, Papa'nın barış, şefkat ve insanlığa bağlılığının dünyada iz bıraktığını belirterek başsağlığı diledi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo, Papa'nın geride "sevgi ve dayanışma" mesajı bıraktığını ifade ederek, Hristiyan alemine taziye dileklerini iletti.

Avustralya ve Yeni Zelanda

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı yazılı açıklamada, "Papa'nın şefkatinin tüm dünyayı kapsadığını" belirtti.

Albanese, Papa'nın vefatı nedeniyle yasta olduklarını kaydetti.

Öte yandan, ABC News'ün haberine göre, Albanese, Papa'nın vefatı dolayısıyla bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, X'ten yaptığı paylaşımda, "Papa Franciscus'un vefatından dolayı üzüntülüyüm." ifadesini kullandı.

Luxon, Papa'nın, zor durumdaki kişilere, sosyal adaletsizliğe ve inançlar arası diyaloğa bağlılığının geride bıraktığı "mirasları" arasında olduğunu kaydederek Hristiyan alemine taziye dileklerini iletti.

Vatikan, Papa'nın yerel saatle 07.35'te (TSİ 08.35) 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.