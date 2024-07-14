Asya Ülkeleri Trump'a Destek Verdi - Son Dakika
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Asya Ülkeleri Trump'a Destek Verdi

Asya ülkeleri, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramasına tepki gösterdi. Güney Kore, Tayvan, Filipinler, Yeni Zelanda, Bangladeş, Tayland, Malezya ve Endonezya liderleri, saldırıyı kınayarak Trump'a acil şifalar diledi ve siyasi şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladılar. Trump'ın sağlık durumu iyi olmasına rağmen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış ve saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

14.07.2024 14:07
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Asya ülkeleri, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

Asya'dan birçok ülke, ABD'de başkanlık için yarışan Trump'ın, mitingde yaptığı konuşma sırasında silahlı saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yayımladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yaptığı açıklamada, "iğrenç" eylem karşısında dehşete düştüğünü, Kore halkının Amerikalılarla dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Tayvan lideri Lai Ching-te, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düşünce ve dualarının Trump'la birlikte olduğunu, siyasi şiddetin asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, X'te yaptığı paylaşımda, Trump'ın sağlık durumunun iyi olmasından dolayı rahatladığını ifade ederek saldırıyı kınadı. Marcos, "Halkın sesi her zaman en yüce ses olarak kalmalıdır." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Trump'a yönelik saldırıdan dolayı şoke olduğunu belirterek, "Hiçbir ülke böylesi bir siyasi şiddetle karşılaşmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud, basına yaptığı açıklamada, olayla ilgili endişelerini dile getirerek saldırıyı kınadı ve siyasette şiddet istemediklerini vurguladı.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu tür şiddet olaylarına müsamaha gösterilmemesi gerektiğini belirterek, Tayland halkı adına Trump'a acil şifalar diledi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'a yönelik suikast girişimini kınadı ve durumun kontrol altında kalması umudunu dile getirdi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıdan dolayı derin üzüntü duyduğunu vurguladı. Widodo, Trump'ın ve saldırıdan etkilenen herkesin bir an evvel sağlığına kavuşması için dua ettiğini belirterek, "Şiddetin hiçbir türünün dünya demokrasilerinde yeri yoktur." ifadesini kullandı.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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