Ata Mesleği Saatçilik 4. Kuşakta Yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ata Mesleği Saatçilik 4. Kuşakta Yaşatılıyor

03.07.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da Bülent Özselçuk, 1.5 asırlık aile saat tamirciliğini büyük bir tutkuyla sürdürüyor.

Konya'da ata mesleğini sürdüren 62 yaşındaki Bülent Özselçuk, dedelerinden devraldığı 1,5 asırlık saat tamirciliği zanaatını yaşatıyor.

Kent merkezindeki Fatih Çarşısı'nda bulunan dükkanında saat tamirciliği yapan Bülent Özselçuk, 7 yaşında adım attığı tezgahın başında yarım asrı devirirken ata mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

1850'li yıllarda başlayan aile mesleğinin 4. kuşak temsilcisi Özselçuk, saat tamirinin yanı sıra gözlük de satıyor.

Özselçuk, AA muhabirine, mesleğin inceliklerini ve yarım asırlık zanaat yolculuğunu anlattı.

Ailenin saatçilik hikayesinin 1800'lü yılların ortalarında büyük dedesi Süleyman Efendi ile başladığını belirten Bülent Özselçuk, o dönemlerde Konya'da bu işi yapan ilk isimlerden olduklarını ifade etti.

"İlkokul çağlarında daha 7 yaşındayken bu dükkana girip çıkmaya başladım"

Özselçuk, teknolojinin ve imkanların kısıtlı olduğu yıllarda dedelerinin gösterdiği ustalığa değinerek, şöyle konuştu:

"Hikayemiz, 1850'li yıllarda Süleyman dedeme dayanıyor. Sonrasında oğlu Adil Efendi, 1900'lerin başında mesleği devralmış. Dedem Adil, 1930'lu yıllarda saatçiliğin yanına gözlükçülüğü de eklemiş. Onlar, çok büyük ustalardı. O dönemde parça bulunmadığı için saat direkleri dahil olmak üzere birçok parçayı kendi elleriyle üretirlerdi. Ardından babam Hikmet Özselçuk bayrağı taşıdı. Ben de ilkokul çağlarında daha 7 yaşındayken bu dükkana girip çıkmaya başladım."

Babasının erken yaştaki vefatının ardından dükkanda çalışan ustalarla zanaatı devam ettirdiğini anlatan Özselçuk, bu mesleği 4 nesildir aralıksız sürdürdüklerini dile getirdi.

"Rüyamda bile saat tamir ediyorum"

Özselçuk, saat tamirciliğinin cerrahi müdahale kadar büyük bir dikkat, sabır ve yüksek odaklanma gerektirdiğini vurgulayarak, "Severek yaptığım için çalışırken yorulmuyorum. Bazen rüyamda bile saat tamir ettiğimi görüyorum. Bir saati söktüğünüzde içinden 100 ile 150 arasında minik parça, çok ince yaylar ve küçük vidalar çıkar. Bu yüzden sakin bir ortamda çalışılması gerekir. Dikkat dağıldığında ya da işlem uzadığında o saati toplamak, büyük bir sıkıntıya dönüşür." ifadelerini kullandı.

Gelişen teknolojiyle akıllı saatlerin ve seri üretim ürünlerin piyasada yer aldığına dikkati çeken Özselçuk, "Eski saatler, gerçekten birer ziynet eşyası, birer mücevherdi. Sabahleyin dükkanı açtığımızda saatlerimizi tek tek vitrinimize dizerdik. Akşam da hepsini toplar, siler ve kasamıza koyardık. Şimdi ise saatin değeri maalesef düştü. Her köşe başında, işportada bile saat satılıyor ancak yine de zamanın değerini bilen, antikaya ve eski saatlere meraklı olan hatırı sayılır bir kitle var." dedi.

Özselçuk, çocuklarının da bu asırlık aile mirasının son bulmaması için büyük istek duyduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Güncel, Konya, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ata Mesleği Saatçilik 4. Kuşakta Yaşatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti’nin kalesine MHP ve Bahçeli’nin pankartları asıldı DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı
Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti
İlçe ayakta Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu İlçe ayakta! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Niğde’de otel odasında ölü bulundu Niğde'de otel odasında ölü bulundu
Bursa’da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam Bursa'da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam

11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:09
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 11:52:22. #7.13#
SON DAKİKA: Ata Mesleği Saatçilik 4. Kuşakta Yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.